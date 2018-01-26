武汉：老师的哥护士接力送医抢救

25日上午10时，市一医院儿科病房，3岁的雷希诺小朋友体温恢复正常，高兴地玩着手机游戏。一天前，他高烧突然晕倒在幼儿园，园内老师、路过的“的哥”、不知名的护士接力狂奔，15分钟内抵达急救室，把他救了过来。

据硚口区苗苗幼儿园园长柳珺介绍，24日中午，该园小班男生3岁5个月的雷希诺突然倒地晕迷，四肢抽搐、口吐白沫，牙关紧闭。

柳珺说，当时一心想快点救孩子，她拿自己的羽绒服包住孩子，和副园长杨俊丽一起冲下楼。向着1公里外的市一医院狂奔。

出了门，一辆出租车停了下来，看这情形，让她们快上。一路上速度很快，经过中山大道时遇红灯，的哥径直闯了过去。的哥一个路上好心提醒她们，刺激孩子手部虎口，这时孩子嗯了一下，有了反应。

到达市一医院门口，老师们付钱，可的哥坚决不收，让她们赶紧救孩子。

进入门诊楼，柳珺抱着孩子在后面跑得气喘吁吁，15公斤的孩子分量不轻，在柳珺怀里直往下滑，她整个人有些撑不住。

跑到急诊抢救室附近，一名女护士冲过来，从柳珺手中抱过孩子接力跑，直接把孩子送到了儿科门诊的急救室内后离开。

大约12时10分，儿科门诊护士长徐桂林等医护人员对孩子进行抢救，孩子体温39.5℃，当即给予输氧、退热治疗。约10分钟后，孩子完全清醒过来。

父母随后赶来，原来，头一天晚上孩子就已发烧，24日早上，家长观察没再发烧，就照常送他上了幼儿园。

从孩子昏倒到医护人员抢救在15分钟内。许桂林说，初步分析，孩子昏倒和发烧高热有关。及时送医非常重要，一是呕吐可能引发窒息，二是持续高热也可能引发脑部损伤。