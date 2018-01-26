如何避免“每逢佳节胖三斤”，怎样不让“节日病”大过年的给自己添堵？日前，中国疾控中心营养与健康所等六家专业机构给出权威建议，春节“硬菜”肉类最火，但吃肉应首选鱼虾，男性和女性每日最大饮酒量不宜超过25克和15克。

大数据显示，目前食品消费在居民年货消费中占据第二位，其中零食坚果消费量最大，占比高达47.25%。也就是说，现代人买食品类年货，近一半的钱花在了以各色坚果为代表的零食上。专家建议，坚果应注意不宜超量食用，因为坚果属于高能量食物，推荐每天只摄入10克左右（果仁部分）。

春节期间，生肉和肉制品在生鲜熟食品类的销售占比，从2015年春节期间的16.1%，提升至2017年同期的19.6%。专家提醒，鱼虾类脂肪含量低，且含有较多不饱和脂肪酸，是肉食首选，其次是脂肪含量较低的禽类。但成人每日推荐摄入的畜禽肉和鱼虾均为一两左右。

年货节酒类消费数据显示，国产白酒消费量已经“称霸”全国。需要提醒的是，高度白酒含能量高，而且几乎不含任何营养素。如要饮酒，应尽量饮用低度酒，并注意适量。（记者 赵鹏）