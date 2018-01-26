冬季气候干冷，室内常用暖气和空调，造成水分流失大，皮肤干燥起皮，鼻腔干疼。中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红认为，如果喝白水效果不好，不妨试试一些“带点味儿”的补水食物。

淡蜂蜜水。蜂蜜含有大量果糖，吸水能力很强，可以将水分子带入小肠、大肠，延长在体内的停留时间。但不同口味的蜂蜜含糖量不一样，补水效果也不同。荆花、槐花蜂蜜的果糖含量较高，饮用时能更好地滋润嗓子；枣花蜂蜜多糖含量高，止渴效果稍差一些。范志红提醒，足够淡的蜂蜜补水效果才好，一天食用量不宜超过2勺。

米粥、牛奶。两者富含的淀粉、蛋白质分子较大，渗透压较低，更利于水分进入细胞。淀粉还可以延缓水分通过胃肠道，让黏膜得到更长时间的滋润，增加补水量。研究表明，牛奶水分吸收率最高，是最理想的补水液体。但牛奶每天饮用一杯即可，否则易使能量和脂肪摄入过量。

淡茶。一些人认为茶比较利尿，会加剧水分流失，不敢喝茶。范志红解释，茶的确会利尿，但排出的水分有限，只要喝足量，能很好地补水。红茶、绿茶、普洱茶等都是无糖、无盐、无脂肪的健康饮品，还可提供多酚类抗氧化物质，有利于降血压、血脂。大麦茶、荞麦茶、玫瑰花茶、茉莉花茶有种子和花朵的特有香味，能促进人们多喝一些，从而多摄入水分。不要喝浓茶，其中过多的多酚物质会影响微量元素吸收利用。无论哪种茶，最好泡得淡一些，减少咖啡因的浓度，不至于使人过度兴奋影响睡眠。

糖分低的果蔬。鲜榨果蔬汁口感酸甜，是不少人解渴的选择。范志红认为，喝果蔬汁不如吃水果补水更好。榨汁过程中，果蔬细胞被破坏，其中的水分会很快通过肠胃后排出。而咀嚼能使植物细胞中水分逐渐释放，吸收得更多。果蔬最好选择苹果、梨、桃子、黄瓜等糖分低、水分大或稍微酸点的，酸味能刺激唾液分泌，有效缓解口渴。

范志红补充，“有味儿”饮品和果蔬虽然能让水分在体内停留时间延长，但白开水补水效果最强，能帮助身体快速排出废物。最好还是多喝白开水。（张珺珺）