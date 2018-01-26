潮热自汗，服天冬木蝴蝶

北京读者钱女士咨询：我今年53岁，最近稍微动一动就会大汗淋漓、气喘吁吁，面色潮红，还总感觉口干。家人在网上看到一个方子：取天冬15克、木蝴蝶10克、麦冬20克、制远志15克、山萸肉10克、生白术15克、生甘草6克、炒白芍10克、车前子15克、丹参10克、炒酸枣仁20克，用水煎服。请问专家此方是否能用？

中国中医科学院医学实验中心副研究员代金刚解答：自汗属于中医“汗证”范畴，指由于阴阳失调、腠理不固，而致汗液外泄失常，常表现为不受外界环境影响，白天经常出汗，一动更加严重。一般情况下，自汗属阳虚，但日久也需要滋养阴液，临床常用中药来治疗。此患者主症是潮热汗出，并且口干，以阴虚为主，治疗上宜滋阴止汗。

方中，天冬甘苦、大寒，入肺、肾二经，滋阴润燥是其主要功效，在治疗阴虚发热、咳嗽吐血等阴虚证的时候常常配伍麦冬，滋阴作用较强；山萸肉酸、涩、微温，具有补益肝肾，涩精止汗功效；酸枣仁甘平，具有养心安神、敛汗功效，常常与山萸肉配伍以敛汗，与远志配伍，养心安神、补益肝肾。方中配合木蝴蝶、生白术、生甘草等药物配合其兼证使用，具滋阴清热、止汗安神功效。

试用本方的同时，建议患者及时就医，因为临床引起发汗的全身性疾病很多，包括内分泌失调、神经系统疾病、部分感染性疾病等。此方并不适用于所有患者，应该辨证论治。（代金刚）