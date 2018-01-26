芍药甘草汤治好老便秘

推荐专家：中华中医药学会副会长、全国中医养生专家 刘维忠

点评专家：甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪

习惯性便秘让众多老年人痛苦不堪。如果用常规的治疗方法，服用苦寒清热药或效果猛烈的泻下药，不但难以生效，还会损伤正气，加重便秘。中医认为，老年性便秘多因气血不足、阴津亏虚所致，即由阴血亏损导致肠燥便秘，治疗上宜滋阴养血润肠。

在此，推荐一款治疗老年便秘效果显著的芍药甘草汤。取生白芍30~45克，生甘草10~15克，用水煎服，每日分3次服下一剂，连服3~5剂。曾有个68岁、便秘史长达12年的男性患者，数日排便一次，大便干结如羊粪，每次上厕所使好大劲，汗都出来了，还常引发心慌气短。曾服用中西药通便，疗效不显。连服3剂芍药甘草汤，即可一天排便一次；再服10剂，大便恢复正常。

方中，生白芍养阴生津、滋液润燥，能养血、和血、润肠；甘草可除胃之积热，泻心火。二味合用，能使燥肠得润，便结易解。《本经疏证》中也有记载，芍药合甘草能“破肠胃之结”。临床证明，本方确有通便开结之效，尤其对年老体弱、气血不足者，效果更为显著。