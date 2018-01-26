安徽贫困人口住院平均报销92.5%

记者日前从安徽省卫生计生委获悉，近年来，该省把因病致贫、因病返贫作为扶贫“硬骨头”的主攻方向，推出一系列创新举措。据统计，该省贫困人口2017年住院综合医保补偿54.69亿元，平均实际补偿比例高达92.5%，较普通参保患者提高近30个百分点；慢病门诊实际报销比例超过95%。所有建档立卡贫困人口均免缴个人参合参保费用，财政每年代缴约4.6亿元。

安徽着力构建“保、治、防、提”协同发力的政策体系，努力将健康脱贫工程做稳做实。坚持“保”为重点，综合医保兜底线，为贫困人口提供超常规的一站式全面兜底保障，大幅降低个人就医费用支出。实行“脱贫不脱政策”，已脱贫人口在一定时期内继续享受医保政府兜底政策。

坚持“治”为关键，分类救治减存量。对贫困患者实行分片联系到户到人，县乡医疗机构设置专门的健康脱贫病房，提供绿色就医通道和精准救治服务。组织对贫困人口所患15种大病进行集中救治。省级成立了22个大病专项救治专家指导组，确定131家定点医疗机构，明确了临床路径和按病种收（付）费标准，逐一制订诊疗方案，逐人建立救治台账。

坚持“防”为根本，强化预防控增量。该省300多万名建档立卡贫困人口家庭医生签约服务实现了全覆盖，实行分类健康干预，免费提供基本公共卫生、慢病管理、健康体检、预约转诊等服务。对贫困人口所患的45种常见慢性病、特殊慢性病进行统一管理。

坚持“提”为支撑，增强能力补短板。项目、资金优先安排贫困地区，同时争取世行贷款和开发性金融支持，加快推进贫困地区县、乡、村三级医疗卫生机构标准化建设。该省31个贫困县均建立县域医共体，与三级医院建立医联体关系，开通远程医疗服务。