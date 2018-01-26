全科医生培养要多打“组合拳”

1月25日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，邀请国家卫生计生委有关负责人，教育部、国家中医药管理局相关司局负责同志，就《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》的有关情况进行解读。

国家卫生计生委：为百姓建立“熟人医疗”

心脏支架植入肯定不是全科医生的职责，但全科医生要能够判断什么情况下需要植入心脏支架。全科医生与内科医生、外科医生一样也是专科医生，知识结构更加宽泛；而且全科医生还有一个重要特点，就是要特别善于与患者沟通，体现人文关怀。

全科医生最主要的工作场所是在基层、在社区、在乡村，就在老百姓身边；最主要的特点就是能够为居民提供长期、连续的健康照料，知道每个家庭的情况、熟悉居民的生活习惯、了解社区患者的病史。百姓遇到健康问题可以首先向全科医生求助，由全科医生在掌握上述信息的基础上，为患者提供更准确的诊疗服务。这可以称之为“熟人医疗”。

截至2016年年底，我国培训合格的全科医生为20.9万人，每万人口拥有全科医生1.5人，较全科医生制度实施前增长了近1倍。但与人民群众的健康需求相比，我国的全科医生从数量、质量、职业发展等方面仍有较大差距，其中仍有不少问题需要解决，其中一个突出问题就是全科医生岗位的吸引力不足。

《意见》从改革完善绩效工资制度到增加收入来源，从加大职称晋升倾斜力度到提高职业荣誉感，制定一系列措施的目的，就是通过激励机制提升全科医生的岗位吸引力。同时，通过住院医师规范化培训、助理全科医生培训、订单定向免费培养、全科医生转岗培训、专硕研究生教育等多种途径，扩大全科医生的培养规模；同时加强培训基地和师资队伍建设，不断提高人才培养的质量。

教育部：探索“全科住培等同硕士”

“全覆盖、补短板、提层次，打出了一套漂亮的‘组合拳’。”总结我国近年来在加强全科医生培养方面出台的各项政策时，教育部高等教育司负责人做了一个形象的比喻。

从2010年开始，教育部联合5个部委启动实施订单定向免费医学教育。订单定向免费医学教育已为中西部的乡镇卫生院培养了4万多名本科医学生，实现了中西部每一家乡镇卫生院都有一名本科学历全科医生的目标。

我国从2012年开始招收全科医学硕士研究生，这首先是为了将全科医生培养的层次从本科提升到硕士，其次是为了给全科医学专业培养师资。截至目前，我国76所高校招收全科医学研究生，有800多名全科医学研究生已经毕业。

该负责人指出，在今后的全科医生培养中，要加强服务基层的针对性和适应性。订单定向培养的医学生要着重培养能医、会转、善管3个方面的能力，能医就是多发病、常见病的诊疗能力，会转就是及时转诊疑难杂症的能力，善管就是慢性病能够管理好的能力，具备这3个方面的能力才能真正让老百姓享受到全科医生的高质量服务。要在招生、培养、就业、使用等方面实行四方联动，实现招生计划和定向就业岗位精准对接，确保全科医生“招得来、回得去、有岗位”。

《意见》中，有关全科医学专业硕士研究生与全科医生规培“对接”的内容备受关注。该负责人表示，探索和完善全科专业住院医师规范化培养的人才取得硕士学位的办法，必须积极稳妥。两者相当，不仅要待遇相当，还应做到水平相当，真正实现“实质等效”。此外，需要在国家相关法律法规框架下进行循序渐进地探索；规培全科医生与硕士研究生同等待遇，这个改革的方向是坚定不移的。

国家中医药管理局：加大中医全科人才培养

中医药学的学术体系中有着丰富的全科医学理念，中医药“简便验廉”在承担基层常见病、多发病诊疗等方面有十分明显的优势，中医全科医生也是全科医生队伍的重要组成部分。

截至2017年，我国共培养、培训中医全科医生2.8万余人。为加强中医全科医生队伍建设，国家中医药管理局会同国家卫生计生委、教育部采取了多种措施。出台中医全科医生规范化培训标准、助理全科医生培训标准等相关政策文件，建立健全中医全科医生培训制度；在国家中医药管理局中医药重点学科建设工作中，专门设立了9个中医全科医学重点学科，通过学科建设提升中医全科医生服务水平；在中医住院医师规范化培训工作中，批准设立185个中医住培基地，招收中医全科医生。

“做居民健康的‘守门人’要有技术和责任心。”国家中医药管理局人事教育司负责人表示，培养中医全科医生要进一步发挥中医药师承教育的优势和作用，“在县级医疗机构普遍建立基层名老中医药专家传承工作室，遴选一批具有丰富学术思想和临床经验的名老中医药专家，依托这些工作室来加大对中医全科骨干人才的培养，提升中医全科服务能力和水平”。

国家中医药管理局联合相关部委实施了基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划，加强基层医疗卫生机构的中医药服务能力，搭建中医全科医生服务平台，鼓励中医全科医生牵头或参与家庭医生团队，拓展中医全科医生的服务范围和职业发展空间，稳定基层中医全科医生队伍。