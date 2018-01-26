流感疫苗接种率不足2% 建议为老孕幼人群免费接种

“医生的孩子要不要学医？”“流感疫苗要不要打？”一些省政协委员就这些话题讨论。24日，政协第十二届广东省委员会第一次会议的分组讨论会上，来自医卫界的省政协委员就这两个话题的讨论掀起了两个“小高潮”。

吸引人才，需改善就医环境

话题的“发起者”是省政协委员白岚。作为临床医生的她感慨道：“现在当医生挺艰难的，儿科医生越来越少，妇产科医生也越来越少，医务人员让子女学医的也越来越少了。”此话一出，立即引起了现场委员的共鸣。这些委员大多数都是一线的临床医生。

省政协委员陈敏生说：“咱们来一个小调查，现场参会的医生里，子女还在当医生的请举手。”一时间，场面变得静悄悄，只有两位委员举了手；陈敏生说：“准备让子女读医的请举手。”也只有两名委员举手；“那医生家的孩子没有学医的，有多少？”陈敏生再问。这时，十多人举起了手。

省政协委员吴钟凯表示，作为一名临床医生，他深切感受到改善就医环境的必要性。“如果就医环境健康，很多人愿意当医生。医生并不是一个能升官发财的职业，但这份职业可以给我们带来成就感。”吴钟凯说，现在医生最苦恼的不是收入低，而是没有安全感——“如果要把最好的学生送到医学院来，改善就医环境是必需的，这样才能把人留下来。”

流感疫苗，从高危人群推广

分组讨论的另一个“小高潮”来自省政协委员、广东省疾控中心副主任马文军提到的“流感大暴发，医院为什么人满为患？”他指出，这暴露了预防的问题。马文军表示，流感是有疫苗可以接种的，但目前全国的接种率不足2%，并没有形成免疫屏障，“能不能在全省普及为老人、孕妇、小孩等高危人群，一线医生等敏感人群免费接种流感疫苗？”

话语一出，立即引发了大家的关注。省政协委员陈运彬说：“流感疫苗应该每年接种，普及免费接种需要测试成本。”

马文军说：“可以从高危人群开始。”接着他的话，陈运彬指出，事实上，现在临床一线医疗机构如果由单位提出团体接种流感疫苗，是可以申请免费的，但很多单位并不知道这样的政策，“很多临床医生并不愿意接种，觉得没有用。”

“流感疫苗一定要打吗？打了有用吗？”另一名省政协委员发问。

“接种流感疫苗是有用的。”马文军说，每年世界卫生组织会根据上一年流行病毒株推荐疫苗，企业根据推荐生产出疫苗，所以每年接种流感疫苗是有效的，也是必要的。