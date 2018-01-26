2017年婴幼儿配方乳粉合格率达到99.5%

近日，记者从国家食品药品监督管理总局召开的2017年食品安全抽检情况发布会上了解到，2017年，婴幼儿配方乳粉抽检合格率为99.5%，比2016年提高0.7个百分点，质量安全指标和营养指标与国际水平相当。婴幼儿配方乳粉中的“三聚氰胺”连续9年“零”检出，目前不合格项目主要集中在标签标识方面。

近年来，国家对婴幼儿配方乳粉问题高度重视，采取了很多措施。2015年新修订了食品安全法，对婴幼儿配方乳粉产品配方注册进行了规定，截止到目前，国家食品药品监督管理总局一共批准了139家企业的1040个配方，重点解决婴幼儿配方乳粉品牌配方过多，标签和广告混乱等问题。

在监管方面，党的十八大以来，国家食品药品监督管理总局严格按照“四个最严”要求，把公众关切的婴幼儿配方乳粉作为监管工作的重中之重，采取了多项措施：比如定期对供应商审核评估，对主要原料批批检验，产品全项目逐批自行检验合格后才能销售；不断加强抽检力度，实现生产企业和检验项目全覆盖；对问题厂家停产整改，对相关人员给予处罚等。

最严的监管“产”出历史上最好成绩。目前，国产婴幼儿配方乳粉产量逐年增长、消费信心逐步恢复，国内主流生产企业生产设备设施条件达到世界一流水平，检验能力达到国际领先水平。