农村妇女对癌症筛查从“不接受”到“主动参加”

在辽宁锦州的乡村，一提到癌症，妇女们都“谈癌色变”，但是一提到癌症筛查，妇女们都觉得：“不耽误吃喝，免费的咱也不去。”眼看着这么好的政策送到了家门口，妇女们都“磨不开面”，这可急坏了妇联干部。

“癌症不可怕，关键要早查；只要发现早，癌症能治好”“两癌检查到乡村，妇女疾苦我来问”……于是，一条条“两癌”的宣传条幅就挂在了村里的房前屋后，妇联干部挨家苦口婆心地做工作，这下，妇女们总算是“开窍”了。

“不怕你们笑话，我以前就是收到了‘两癌’检查和救助的宣传单都不看，觉着自己没啥毛病，再说了上医院看病还能不花钱？妇联干部到我家做工作后，我才知道真的有这种天上掉馅饼的好事！”正在镇妇联登记参检信息的李大姐笑容满面地说。

“很多农村妇女受传统思想的影响，不好意思做妇科检查。”锦州市妇联主席贾巍告诉中国妇女报·中国女网记者，这么好的政策，我们必须尽全力惠及更多的妇女姐妹。

为了提升女性健康意识，创建“幸福锦州”，锦州市妇联带领各级妇联打造“两癌”免费检查与救助的“大宣传”格局，综合利用多种形式使市县镇村政策宣传全覆盖，主动大力发声，呼吁全社会关爱女性健康。

据统计，截至2017年年底，锦州市妇联累计为17.4万名农村贫困妇女提供了免费检查，为“两癌”贫困患病妇女发放救助金883.5万元，救助妇女920人。

创新宣传形式，将“两癌”知识送进家

“如果没参加妇联组织的‘两癌’免费检查，我今天可能就和邻床的大姐一样成‘地下’工作者了。”正在锦州市附属医院住院的李大姐感慨地说。

家住凌海市余积镇的李大姐过去对妇科检查极为抵触，通过镇妇联主席毛会明多次上门宣讲“两癌”对女性健康的危害、“ 两癌 ” 防治知识以及早预防、早诊查、早治疗的重要性，2017年6月她参加了妇联组织的免费检查，随即被确诊为宫颈癌。诊断医生告诉记者，还好病变处于早期阶段，手术治疗效果较好，只要李大姐积极配合治疗，她很快就能出院了。

为了使更多的妇女了解并参与“两癌”免费检查，锦州市妇联利用“民情日记”“党的光辉照我家——幸福备忘录”等载体，走村入户宣传“两癌”工作，结合“春风行动”“三八妇女节”“母亲节”等大型群众活动，广泛宣传“两癌”检查项目的政策方针，同时定期利用“妇女之家”“留守妇女儿童之家”等人群相对集中的地点开展专场宣传活动、设立义诊咨询台，组织医务工作者为过往的群众提供健康咨询、体检服务。

为扩大“两癌”宣传的覆盖面，锦州市妇联以“锦绣巾帼”微信公众号、市妇联官网的全市新媒体矩阵为代表，带领各级妇联微信平台通过专题、专版宣传全市“两癌”免费检查和救助的经验做法和取得的成果。

落实到位，纳入绩效考核项目

2016年，当义县患病妇女王某秋收到全国妇联1万元救助金时，激动地说：“妇联娘家人给了我救命钱！”

作为“两癌”高发地区，锦州市妇联配合卫生部门、财政部门研究检查方案、细化相关流程，边干边学，扎实推进，逐步扩面。锦州市妇联联合卫计委责成市妇婴医院专门组织市级医技人员，对从事“两癌”检查的医务人员进行业务强化培训，提高医务人员检查技术水平和服务能力，同时举办“两癌”免费检查和救助政策、项目实施讲座，增强项目县妇联干部有效宣传发动妇女、科学组织妇女参加检查能力。

“目前‘两癌’工作已经列为锦州市妇联全年绩效考核项目之一，每年都会对四个项目县进行考核打分，发现问题及时整改，以确保‘两癌’工作稳步推进。”贾巍告诉记者，通过考核的方式，妇联干部对此项工作做得更为细致和精准，为了能把救助款准确无误地发放到妇女手中，我们在大量的数据中进行筛选，因此很多妇联干部都已经快成为妇科肿瘤方面的“专家”了。

汇聚多方资源，聚焦精准扶贫

“两癌”免费检查和救助项目是着力为妇女群众做实事、办好事、解难事的重要举措，是惠及广大妇女群众的一项民心工程。锦州市妇联一直把农村“两癌”患病贫困妇女的救助作为精准帮扶因病致贫返贫妇女人群的工作重点来抓。为缓解贫困妇女看病难、看病贵和因病致贫返贫问题，锦州市妇联采取积极措施，在对建档立卡的“两癌”患病贫困妇女争取全国妇联中央专项彩票公益金每人1万元救助和向辽宁省妇联争取省级专项彩票公益金对低保或其他贫困“两癌”患病妇女进行每人1万元的补助的同时，积极动员争取社会资源开展“两癌”患病妇女救助工作。

对 “两癌”免费筛查没有覆盖到的乡镇贫困妇女，锦州市妇联每年“三八”节期间协调锦州市卫计委、妇婴医院等部门支持，为城市贫困妇女免费进行乳腺癌和宫颈癌检查，为在职女工进行健康体检。针对城镇妇女宫颈、乳腺健康问题突出情况，开展“锦绣合家欢 关注她健康”大型爱心体检公益活动，筹集资金60余万元为3000余名妇女进行“两癌”免费检查。

据介绍，2017年12月，锦州市妇联以辽宁省政府投入3012万元加大患病贫困妇女救助力度契机，共争取全国及省救助资金602万元，救助患病妇女602人。仅2017年，锦州市各级妇联累计争取“两癌”救助金613.5万元。