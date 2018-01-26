质检总局发布公告 提醒旅行者防范霍乱疫情

人民网北京1月25日电 （记者李心萍）国家质检总局发布公告提醒旅行者注意防范赞比亚、坦桑尼亚、马拉维等国霍乱疫情。

针对上述国家的霍乱疫情，质检总局发布《关于防止霍乱疫情传入我国的公告》，提醒旅行者注意以下事项：一是出境前可向各地出入境检验检疫机构及其国际旅行卫生保健中心咨询有关情况，或登录质检总局网站卫生检疫专栏查询相关信息。二是在霍乱流行区域应避免饮用有可能被污染的食物、饮料和饮用水等；一旦出现腹泻、呕吐等症状，在使用口服补液纠正脱水的同时，应当及时就医。三是来自上述国家的人员，应当配合口岸检验检疫机构的医学巡查、体温监测、医学排查等工作。如有呕吐、腹泻等症状，入境时应当主动向口岸检验检疫机构申报，接受口岸检验检疫机构的医学检查和采样检测等。四是入境后5天内如果出现上述症状，应当立即就医并告知医生旅行史，以便及时得到诊治。据介绍，霍乱是由霍乱弧菌引起的烈性肠道传染病，潜伏期为5天，该病发病急、传播快，主要症状为剧烈的腹泻和呕吐，可引起严重脱水和急性肾衰竭，治疗不及时可导致死亡。

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 06 版）