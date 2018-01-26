鲜笋羊排 适合各类人群食用

主料：冬笋1棵，羊排500克，胡萝卜1根，大白菜100克，香菜少许。

调料：料酒、葱姜、胡椒粉、花椒粉、老抽、豉油、鲜贝露各适量。

做法：1.将羊排洗净并用沸水焯一遍后，加料酒、葱姜、胡椒花椒粉，稍加腌渍。2.冬笋、胡萝卜切片；大白菜取菜帮片薄片。3.先将羊排、冬笋片入锅，直接加开水煮至八分熟时，放入胡萝卜、白菜帮，一同翻炒。4.待汤汁浓稠时，加老抽、豉油、鲜贝露，翻炒至汤汁收干，出锅装盘时，撒入香菜，即可食用。

功效：中医认为，冬笋味甘、性微寒，归胃、肺经；具有滋阴凉血、开胃健脾，宽肠利膈，和中润肠、清热化痰、养肝明目等功效。对食欲不振、胃口不开、脘痞胸闷、大便秘结、痰涎壅滞、形体肥胖、酒醉恶心等有一定的食疗作用。冬笋营养丰富，素有“金衣白玉，蔬中一绝”的美誉。它富含多种维生素，尤其是B族维生素的含量很高。冬笋中含有丰富的蛋白质以及人体所需的赖氨酸、色氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸、谷氨酸、胱氨酸等营养素，常食可提高机体免疫力，增强体质。冬笋中富含烟酸且低脂肪、低糖、多纤维。烟酸和纤维素，能促进肠道蠕动防止便秘，帮助消化消除积食，故有一定的预防消化道肿瘤功效。但冬笋中含有较多的草酸，与钙结合会形成草酸钙，患有尿路结石或肾炎的人不宜多食。

此道菜肴，冬笋与低脂高蛋白的羊排共同入菜。菜品营养丰富，香浓鲜美，羊排肉嫩骨酥，冬笋鲜脆清香，汤汁浓厚，适合各类人群食用。（榕杨）