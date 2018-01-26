宝宝出生长“尾巴” 妈妈怀孕前期未吃叶酸是祸首

宝宝的屁股上，竟然长了一条尾巴。

东莞一个小宝宝一出生就长了小尾巴，5个月大时尾巴已长约3厘米，父母将其送往东莞市儿童医院检查。医生做腰椎磁共振检查后发现，宝宝小尾巴连着的椎管内竟有巨大的脂肪瘤，压迫着脊髓圆锥。

经过手术，小尾巴已经去除，孩子正在康复中。医生告诉记者，这种怪病是小儿神经管畸形，很可能是妈妈怀孕3个月内缺少叶酸，导致胚胎发育时神经管闭合过程受到影响，产生胎儿脑或脊髓发育异常。

5月大宝宝长尾巴还连着脂肪瘤

孩子父母说，孩子一出生就有小尾巴，他们当时想等孩子长大再想办法治疗。没想到孩子5个月时，他们发现孩子的双腿越来越无力，就赶紧带着孩子到医院检查。

医生检查发现，宝宝骶尾部有一明显的赘生物，形如动物尾巴，长约3厘米，小尾巴的皮肤很完整，用手摸时孩子也不会痛；宝宝双下肢肌力比正常婴儿明显减弱，其中左下肢变细、无力，左足高弓，踝内翻。经过腰椎磁共振检查，宝宝椎管内有一巨大脂肪瘤，压迫着脊髓圆锥。

东莞市儿童医院小儿神经外科理国富博士、张振武博士针对宝宝的情况进行了会诊，他们一致认定，手术是唯一的治疗手段，而且应尽快手术治疗。如果任这条小尾巴继续存在，椎管内的巨大脂肪瘤对脊椎的影响会越来越大，届时孩子可能会出现运动、感觉和括约肌功能障碍，而且这种状况会越来越严重。

经过反复讨论和术前评估，理国富、张振武联手为这名患儿施行手术。手术探查发现，椎管内大量脂肪样物占据骶尾部椎管，在电生理监测下应用显微镜小心翼翼地切除病变组织，解除肿瘤对脊髓神经的压迫，松解粘连，保护正常神经结构，手术历时9小时，最终顺利完成。

经过一段时间的恢复，宝宝的小尾巴没了，下肢肌力一天比一天好，已经能扶着站起来。宝宝复查腰椎磁共振后，结果显示椎管内肿瘤无复发，圆锥恢复正常形态。这让孩子的家人非常开心。孩子的父亲感叹幸亏及时做了手术，否则后果不堪设想。

妈妈怀孕前期未吃叶酸是祸首

宝宝的小尾巴到底是怎么产生的？理国富解释，这是小儿神经管畸形，是脊髓栓系综合征中的一个表现，是由于脊髓回缩被病理性束缚致脊髓低位，脊髓发生慢性进行性病理改变而引起一系列神经功能障碍和畸形的综合征。“部分患儿出生后即被发现骶尾部皮肤异常，如骶尾部正中长毛发，皮肤凹陷出现窦道，皮下脂肪增厚，赘生物以及显性脊柱裂等；部分患儿出现神经功能障碍，如进行性下肢无力，步行困难，一侧肢体变细，腱反射减弱，排尿和排便功能障碍，有的还会出现脊柱及足部畸形。”

至于这种怪病的原因，东莞市儿童医院副院长骆庆明表示，或与这位宝宝的妈妈孕期未服叶酸有关，妈妈怀孕3个月内缺少叶酸，可导致胚胎发育时神经管闭合过程受到影响即产生胎儿脑或脊髓发育异常。

服用叶酸可防出生缺陷

东莞市妇幼保健院相关专家表示，妇女在怀孕前3个月至怀孕后3个月增补叶酸可预防大部分神经管畸形的发生，可使新生儿神经管畸形缺陷减少85%。服用人工合成的小剂量叶酸片能起到预防神经管畸形的作用外，服用叶酸还可能对其他出生缺陷，如唇裂、腭裂、某些先天性心脏病及泌尿系统缺陷、肢体缺陷的预防起到作用。补充叶酸还可以预防因为叶酸缺乏导致的准妈妈及胎儿的贫血，并促进胎盘和胎儿的生长。

另外，准妈妈还可以多吃些绿色蔬菜，如菠菜、芦笋；豆类，如扁豆、豌豆；动物肝脏及鸡蛋；水果，如哈密瓜、草莓；橙汁；坚果及干果，如瓜子、花生等。但食物中天然叶酸分子颗粒较大，需要在人体小肠被加工后才能被身体吸收，吸收率仅有50%。

宝宝小尾巴连着的椎管内有个巨大的脂肪瘤，压迫脊髓圆锥。如不手术，可能出现运动、感觉等功能障碍。（文、图/广州日报全媒体记者汪万里）