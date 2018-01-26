激励与培养并举，全科医生或成“吸睛”职业

1月25日，国务院新闻办公室就“改革完善全科医生培养与使用激励机制意见”（以下简称“意见”）等情况举行发布会，介绍提升全科医生岗位吸引力的激励措施，以及为全科医生储备人才的教育培养措施。

“少，招不上人。”当天下午，科技日报记者就这一意见的发布专访了北京市海淀区青龙桥社区卫生服务中心团队全科医生张威，她表示，全科医生团队人员现阶段配备严重不足，是普遍情况，而且招聘工作很难做，“我们每年的招聘可不止一轮，要进行好几轮，但是经常是需要10个人可能也就招上来两三个。”

“一般是进行社会公开招聘，不直接从医学院招聘。”张威介绍，一方面因为医学院学生本科毕业需要通过一定的培训才可以入职，而如果直招的话，需要硕士毕业，而招收研究生又是很难的。“主要还是薪酬问题。”张威说。岗位吸引力欠缺、愿意从事该行业的专业人才不多是全科医生不足的关键。

为了应对人才捉襟见肘的境况，张威所在的社区服务中心是以医生团队为单位为社区居民服务。团队中有医生也有护士，护士负责资料录入、接待病人等外围的工作，以减轻医生的工作压力。然而，这并不是长远之计。

根据“意见”中的工作目标，到2030年每万人有5名全科医生，到时全国会有70万名全科医生，而目前全国有全科医生20.9万，距离现在差不多有50万的缺口。

如何改变现状、高质量地填补这一“缺口”，让全科医生成为“吸睛”职业？

国家卫生计生委副主任曾益新介绍，为提升全科医生岗位吸引力，意见将从薪酬、职称等方面持续发力。“改革完善基层医疗卫生机构的绩效工资制度，增加全科医生的收入来源。”曾益新说，“凡是完成规范化培训的全科医生到基层工作的都可以直接考中级职称，只要考过就直接聘用。”

此外，就业全科医生将优先纳入编制管理、住培合格的全科医生与临床专业硕士研究生同等对待、职称晋升加大倾斜力度等多项举措将一并推行。

“我现在是主治医师（中级职称），还没有评副高，听说以后是要对全科医生倾斜，是好事。”张威回应说，她希望能尽快将全科医生的队伍丰满起来。

“光是数量够还不行，全科医生要赢得老百姓的信任，一定是要有真功夫，所以培训质量管理非常关键。”曾益新说。为此，教育部等相关部门表示，2018年起新增临床医学和中医硕士专业学位研究生的招生计划中，重点向全科医学等紧缺的专业方面倾斜；全面对接全科医学专业的学位研究生教育与全科医生的规培等。