流感暴露基层医疗短板（不吐不快）

流感患者一股脑都涌进大医院，说明基层医疗服务体系还不给力，“金字塔”的塔基还不牢固，家庭医生的作用发挥得还不充分

最近，一场流感来势汹汹，患者纷纷挤到大医院看病，一些大医院的急诊科、呼吸科、儿科、内科等不堪重负，医生病倒现象也不少见。

像流感这样的常见病、多发病，患者本应留在社区就诊，把大医院的优质资源留给危重症患者。但是，如今流感患者一股脑都涌进大医院，说明基层医疗服务体系还不给力，“金字塔”的塔基还不牢固，家庭医生的作用发挥得还不充分。就此次流感疫情而言，家庭医生应建议签约居民尤其是老人、小孩提前打疫苗，病情不重的先在基层解决，病情严重的再转到大医院。如果这样，大医院的压力就会减少。

强基层是医改的重要原则之一。2011年7月，国务院印发《关于建立全科医生制度的指导意见》，明确提出培养全科医生，并引导他们在基层执业，这一政策旨在补上医疗服务供给体系的短板。此前，全科医生在中国是一个陌生词汇，医学院校没有开设专业，基层医疗机构没有全科诊室，上下级医院缺乏协作。全科医生也被称为家庭医生，他们承担居民“健康守门人”的角色，关注人的全面健康，包括生理、心理等方面的状况，而不仅仅是治疗疾病。从发达国家的经验看，合格的全科医生可以解决九成患者的医疗问题，只有一成患者需要转到大医院治疗。全科医生同时承担首诊、分诊、双向转诊职责，与医院紧密协作，全方位全周期维护居民健康。

目前，各地开始培养全科医生队伍，并组建家庭医生签约服务团队，提供基本公共卫生、慢病管理等服务。但是，强服务最重要的是建立完善的服务供给和保障机制。全科医生执业地点在基层，相对而言，收入水平、社会保障、职称晋升、生活便利、孩子教育等各方面条件均不如大医院，如没有强有力的收入、待遇、晋升等各方面特殊政策保障，难以留住高水平的全科医生。当下，以全科医生为主体的家庭医生团队签约服务模式，尚没有规范化的执业方式，其收入没有与签约服务费挂钩，服务内容、数量、居民满意程度也没有统一考核标准，更没有专项津贴鼓励；与上级医院协作机制有待明确；医保支付仍偏重疾病治疗，难以撬动家庭医生提供健康管理、疾病预防的积极性。由于激励机制欠缺，全科医生素质参差不齐，服务质量不能尽如人意。

近两年，我国先后就推进家庭医生签约服务、完善全科医生培养等出台一系列政策，地方也进行积极探索。例如，广东深圳罗湖区以年薪30万元起的优厚待遇吸引全科医生；一些省份试点全科医生特设岗位，给予较高待遇……全科医生的地位正在提升，基层服务能力建设正在加快。当然，我国的家庭医生服务体系刚刚起步，人口众多，又是发展中国家，地区之间差异较大，不能与发达国家相比。按照每万名居民有2—3名全科医生的要求，加上护士、健康管理师等团队人员，我国的家庭医生服务体系将是世界上最庞大的服务体系。根据地方发展水平差异，各地医保支付、激励政策、考核要求应有所不同。如何让家庭医生服务覆盖到每个家庭，让每一位居民享受到均质化服务，将是一项长期而艰巨的任务。

一场流感，暴露了我国基层医疗服务能力的短板。近日，国办印发《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，契合了现实需要。有关部门应尽快落实，着力建立全科医生的使用和激励机制，完善家庭医生签约服务模式，保障服务质量和水平，让群众在基层就能看好常见病、多发病。

《 人民日报 》（ 2018年01月26日 19 版）