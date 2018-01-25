那些受人欢迎的护理门诊

许多人印象中护士只是打针喂药，但其实远远不止这些，现在许多医院护士也能和医生一样“坐诊”了!

皮肤伤口怎么护理?母乳喂养有何技巧?糖尿病患者饮食要注意什么?房颤患者的运动量该如何控制?

对于这些问题，他们可能比医生更专业。

一站式解决糖尿病护理

湘雅医院糖尿病教育专科护理门诊

推荐护士

周秋红：中南大学湘雅医院门诊部副主任，副主任护师，内分泌科护士长。工作时间：团队预约，糖尿病教育专科护理门诊

糖尿病患者除了药物治疗，自我管理更为重要。吃什么、怎么吃、怎么动，糖尿病足如何护理，对于这些问题，中南大学湘雅医院糖尿病教育门诊的护士们可能比医生更专业。

中南大学湘雅医院分别在2011年和2014年创设了糖尿病教育专科护理门诊、糖尿病足联合门诊，前者由湘雅医院内分泌科糖尿病健康教育护理师吴辽芳坐诊，后者由门诊部副主任周秋红、内分泌科贾解剑、皮肤科张佳林、整形美容雷绍荣联合坐诊。这样，糖尿病足患者在一个门诊内就能获得诊断、治疗一体化的快速通道，专业的糖尿病教育护士还与患者一起协商制定个体化的自我管理方案，帮助患者管理糖尿病。

糖尿病虽不能根治，但却是完全可以控制的，良好的病情控制取决于患者良好的自我管理行为。吴辽芳护士长表示，通过糖尿病教育专科护理门诊，能让更多人能获得更多的糖尿病知识，并且在预防和护理糖尿病方面获得更科学的认知。

门诊医生在有限时间内不可能为每位患者提供个体化的指导，糖尿病教育专科护理门诊正好满足了患者的需要。周秋红介绍，以前要辗转多个科室才能得到诊断和治疗，转诊还要再排队挂号，有时专家不在，常常一整天都难以解决一个诊断问题，更别提治疗了。不少患者行动不便，难以承受，开设联合门诊，可以一次性制定最适合患者的治疗方案，把患者收进最适合的病房接受进一步的治疗，极大地方便了患者。

手把手教好新妈妈

北京佑安医院母乳喂养门诊

推荐护士

田瑞华：北京佑安医院妇幼中心护士长、副主任护师。工作时间：每周五下午，妇幼中心母乳喂养门诊

新手妈妈的母乳喂养很需要专业的护理指导!在北京佑安医院，每个星期五的下午，妇幼中心母乳喂养门诊都会吸引不少的新妈妈前来咨询。

婴儿宝宝的吃饭问题牵动着全家人的心。在母乳喂养期间，孕期乳房怎么护理;母乳喂养的如何选择;如何给新生儿早接触、早吸吮、早开奶;新妈妈奶量不足如何是好;母乳喂养有何技巧;小宝宝乳头混淆怎么解决?这些事无巨细的母乳喂养问题都能在这里得到解答。

北京佑安医院妇幼中心护士长田瑞华介绍，医院自去年底实施母婴同室，经过几个月的运行后，发现孕产妇对母乳喂养知识了解甚少，比如有些新妈妈或家庭，在泌乳早期自行盲目添加配方奶，没能做好对婴儿的早接触、早吸吮和早开奶，最后导致出院后发生了乳头混淆、宝宝吸吮困难和乳头皲裂等情况。

妇幼中心希望通过母乳喂养咨询门诊，为那些渴望母乳喂养，但又担心母乳喂养增加母婴传播风险的孕产妇和家属，提供耐心细致的风险与获益的评估，使更多的妈妈不再纠结和困惑，并学会母乳喂养的技巧，更好地做到纯母乳喂养，最大限度地降低可能的感染风险。

母乳喂养门诊给孕产妇和新妈妈们提供了专业的母乳喂养护理知识，坐诊母乳喂养咨询门诊的皆为副主任护师以上的专业护理人员，主要通过咨询的方式为孕产妇答疑解惑。 题图为健康中国摄影大赛投稿作品，鞍山市第三医院刘萍摄，其余图由各医院供图，

精心呵护造口人

北大医院儿童造口护理门诊

推荐护士

曲建楠：北京大学第一医院小儿外科护士长、北京护理学会神经外科分会秘书。工作时间：周一周三上午(儿童造口伤口门诊)。

造口，这个医学名词许多人不知道是什么意思，其实从字面上来理解就行：制造一个通口。“造口，就是在患者的肚皮上‘制造一个通口’，将一段肠管从这个口子拉出，贴上一个造口袋，用于排泄粪便。”北大医院小儿外科护士长曲建楠说。

2001年，北京大学第一医院成立了北京市第一家造口护理门诊，2015年该院小儿外科又开设了北京市首个儿童造口、伤口门诊，儿童造口护理门诊由小儿外科医生、国际造口师(ET)、小儿外科护士联合出诊。

在造口手术和造瘘口关闭术质检通常有3~6个月的间隔，这期间孩子不用一直住在医院，一般需要家长做一系列居家护理，例如如何正确使用造口袋，如何护理宝宝娇嫩的皮肤。这些问题在儿童造口伤口护理门诊，护士们都会进行详细的解答和演示。

“造口袋贴在宝宝肚皮上的造口上，需要不定期更换，经常重复揭下和贴上的动作非常容易伤害宝宝的皮肤。”曲建楠说。

“由于造口袋排出物渗漏容易造成造口周围皮炎，这是造口术后常见并发症，如果处理不好引起造口溃烂后果比较严重。这时候最好来医院的造口门诊，医护人员进行专业的处置。”曲建楠说。除了在造口的护理，造口伤口门诊还可以处理各种儿童急性创伤伤口、儿童伤口换药、儿童慢性伤口处理(如术后伤口不愈、瘘管形成、压疮等)、儿童长期留置引流管引起的皮肤问题等。