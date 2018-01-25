蒙特奖主席走进无限极 诠释东方智慧与西方方法的融合

日前，国际权威的质量研究机构国际品质评鉴组织(Monde Selection)（以下简称蒙特奖）主席帕特里克·阿勒访问国内中草药健康产品企业无限极（中国）有限公司。他认为，随着人们对疾病从“治疗”到“预防”的观念转变，在欧洲已有越来越多的人认可中医养生的价值，中草药行业极具发展前景，而中草药产品要走向全球，品质是最高的要求。

中草药的国际化之路

中国是中草药的发源地。近年来，随着人们健康需求的增长和“健康中国”战略落地，国内的中草药市场日益火爆。然而，放眼国际贸易市场，中国总体上依然处于产业链的低端，以粗加工药材出口为主，而进口国家则作精加工和销售。

对此，无限极（中国）有限公司质量综合管理总监刘凤松坦言，功效的评价与验证、有效成分的控制与提取，以及生产的标准化等，是中草药迈向现代化、走向世界的主要障碍。国际上对中医理论、养生的认可，也颇待提升。中草药健康产品走向国际，加强科研创新能力、提升产品品质是必经之路。

中草药健康产品“从零到一”的突破

2015年，屠呦呦教授因青蒿素而获得2015年诺贝尔生理学或医学奖，这既是世界对中药的承认，也是对中国科学家中药研发的认可。而在中草药健康产品领域，无限极的产品也实现了在国际质量届“从零到一”的突破。

国际品质评鉴组织（Monde Selection，蒙特奖）成立于1961年，是国际上历史最悠久、最权威的第三方食品品质评鉴机构之一。自2015年，无限极的多款产品已连续三年获得蒙特奖。其中，无限极增健口服液是国内首款获得该奖的中草药健康口服液产品，在2017年的评测中更是夺得金奖。

“E+W→W”,中草药健康产品的国际化范本

我国中草药产的品国际化之路不断推进，如何在国际化的语境下争取更多的话语权，获得国际权威质量认定的无限极，提供了很好的范本。

刘凤松认为，中草药植根于中华五千年的养生智慧，但要在世界的舞台上讲好中草药的故事，需要借助西方的技术和标准，东方智慧与西方方法有机融合，才能将中华优秀的养生文化传播到全世界。

“E（东方智慧）+W（西方方法）→W（世界）”，也是当下的发展趋势。随着政治经济的崛起，中国对世界的影响越来越大，更多的西方国家开始借鉴中国模式、中国经验；而中国企业也需学习西方的先进技术，提升国际竞争力。

因此，无限极近年持续加强与全球一流科研机构的合作，与世界顶尖学府英国剑桥大学共建“剑桥无限极研究中心”，以国际化的标准检测中草药的有效成分，还签约诺贝尔生理学或医学奖得主朱尔斯·霍夫曼教授，对产品的功效性进行深入研究，推动着中草药健康产品与国际接轨。

同时，无限极坚持以匠心打磨产品品质，坚持选用高品质的道地原料，首创“无限极+农户+供应商”的中草药种植管理模式，确保从农田到餐桌的每个生产环节的安全；坚守“100-1=0”的原则，建立了全产业链质量管理体系。

走进无限极生产基地，并考察无限极质量检测中心，帕特里克主席评价说：“无限极对质量控制的严谨程度令人印象深刻，这里每天都要进行多项检测”。

刘凤松表示，中草药健康产品走出国门没有捷径。无限极坚持以国际技术标准参与品质评测、与国际顶尖机构交流合作，对科研创新及产品品质的追求永不满足于现状、永不封顶，将有助于进一步推动中医药和养生文化走向全球。

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