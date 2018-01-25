春节将至，你准备好给长辈们送什么礼物了吗？

老去又逢新岁月，春来更有好花枝。喜乐安康，是所有人对于“春”的祝福，更是大家送礼的初衷，转眼2018年春节将至，又到了大家归乡看望父母、享受团圆的时刻了。你准备好给长辈们送什么礼物了吗？

都说礼轻情意重，礼多人不怪，在年末之际带上礼物给亲人朋友拜年是很好的一种交流情感、传达真诚的方式。父母为儿女操劳了一辈子，却很少向孩子索要什么，在他们看来，只要孩子过得安稳幸福，那就是最好的回报。而我们作为子女，平日里陪伴父母的时间就少，难得回家，更应该送出实际的礼物，来寄托和表达我们对父母的爱。

春节送礼，首先要考虑到父母的健康需要

春节将至，说到送礼，送的礼品应该首先考虑到父母的身体健康需要。礼物要送的有面子，但更重要的是健康！父母身体健康，老来少生病，不仅为作儿女的省去不少负担，也能多些时间享受天伦之乐。

随着父母年纪渐长，身体各种机能退化，营养和钙质也在逐渐流失，从而骨质疏松、抵抗力变差，牙口不好等健康问题凸显。自然规律我们无法改变，但是提前预防，为父母补充身体的营养是必要的。

但是市面上保健品层出，消费者经常会挑花眼，在这里要推荐一款保健品——三生东方素养肽素乳，让父母在未来的日子里，健健康康不闹心。

三生东方素养肽素乳，科学养生的正确打开方式

三生（中国）携手国内权威研发机构中国食品发酵工业研究院，遵循“素养”的健康理念与养生智慧，针对“食源危机”，肽素乳精选全植物原料，采用领先研发设备，创新运用胚芽酵解、高效提取分离、微囊包埋和营养重组等先进技术，精心打造生命科技全营养食品。

春节送礼首选健康，新的一年，让我们带爱回家。

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