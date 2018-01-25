春节吃喝学问大！中医支招远离痛风困扰

每年春节都是一场美食的盛宴，亲朋好友久违相聚，自然少不了好酒好肉。面对节日美食的诱惑，大概没有人比痛风患者更纠结了。如何既能不在聚餐时因为自己“这个不吃，那个不喝”扫了大家的兴，又能保证自己的身体健康，不让痛风发作呢？

2月1日（周四）下午14:30，由人民日报社人民网、健康时报联手打造的“人民好医生”客户端将邀请中国中医科学院望京医院主任医师温建民教授，进行视频、图文直播，并回答广大网友的提问。

除痛风发作，春节前后也是骨折、股骨头坏死以及劳损性疾病（肩周炎、肌筋膜炎和腱鞘炎等）的高发期。如果您有这些方面的身体不适或者疑问，也欢迎在客户端上留言，与温教授在线互动。

专家简介

温建民，主任医师，教授，博士生（后）导师，中国中医科学院望京医院原骨科主任，享受国务院特殊津贴专家，卫生部有突出贡献中青年专家，全国政协委员，北京市朝阳区人大代表。

国家中医药管理局骨伤科重点学科学术带头人、中国中医科学院中西医结合骨伤科学科带头人。世界中医药联合会骨关节疾病专业委员会主任委员、中华中医药学会外治分会会长、中国中西医结合学会骨科专业委员会副主任委员。

擅长：手法、手术、中药、针灸等中西医方法，治疗肢体畸形；全身各部位新鲜、陈旧骨折、脱位及并发症；颈、肩、腰、髋、膝、踝、足关节疾病。

创立微创技术与手法治疗拇趾外翻极其相关畸形的中西医结合新方法，处于国内领先、国际先进水平，填补了国内外在此领域的空白，并获国家、省、部级科技进步二等奖和国际金奖。

出诊时间：每周一上午（特需）、每周二上午；每周三下午

痛风是一种因嘌呤代谢障碍和（或）尿酸排泄减少所致的疾病，属于关节病的一种。痛风一般发作于大拇趾关节、踝关节、膝关节处，出现红、肿、热、剧烈疼痛等症状，且疼痛常在深夜发作，严重影响患者的生活，令人痛苦不堪。

得了痛风，除了遵医嘱服用药物，生活方式上的调理也非常重要。无论急性发作期还是慢性期的病人，在饮食上都应该严格依照“以低嘌呤的食品为主，少吃中嘌呤的食品，不吃高嘌呤的食品，并严格禁酒”的原则进行。

低嘌呤食品

米、麦、高梁、玉米、马铃薯、甘薯、面条、鸡蛋、鸭蛋、皮蛋、牛奶、乳酪、冰琪琳、汽水、巧克力、可可、咖啡、麦乳精、果汁、茶、蜂蜜、果冻以及各类水果、蔬菜等。

中嘌呤食品

鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉、鱼、虾、螃蟹、黑豆、绿豆、红豆、花豆、碗豆、菜豆、豆干、豆腐以及笋干、金针、银耳、花生、腰果、芝麻等。

高嘌呤食品

肝、肾、胰、心、脑、肉馅、肉汁、肉汤、鲭鱼、风尾鱼、沙丁鱼、鱼卵、小虾、淡菜、鹅、斑鸡、石鸡、大豆制品、酵母、香菇、紫菜等。

此外，一些调味料如茴香、八角之类的，虽然不含嘌呤，但是人食用后能够兴奋植物神经，通风病人最好也要少吃哦。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生客户端，进入“问诊”栏目进行提问。

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！