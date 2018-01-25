安利纽崔莱全程营养支持助力中国奥运军团出征平昌冬奥会

2018年1月23日，中国奥委会赞助商安利纽崔莱在国家体育总局北京体育馆举行助力中国奥运军团出征2018平昌冬奥会出征仪式，中国奥运代表团将从即日起分批次奔赴韩国平昌，征战第23届平昌冬季奥运会。

早在2000年，安利纽崔莱即已成为中国体育代表团官方营养保健食品。18年来，安利纽崔莱依托安全优质的全线产品及在营养补充领域的全球科研成果，为中国奥运军团提供专业营养支持。在整个平昌奥运会备战及比赛周期中，安利纽崔莱都将为中国奥运军团提供针对性的营养支持计划。此外，纽崔莱还宣布，正在积极筹备于平昌设立安利纽崔莱奥运加油站，为奥运代表团的所有成员提供7x24小时的纽崔莱营养服务。同时，安利纽崔莱也专门为奥运代表团配备了安利纽崔莱奥运随行包，纽崔莱营养保健食品及旅行必备用品一应俱全。随行包将于近期分批配发给中国奥运代表团。

“纵观与安利纽崔莱合作的18年，陪伴，始终是不变的主题。进入平昌奥运周期以来，各个冬季项目陆续拿到平昌冬奥会的入场券，在这个过程中，安利纽崔莱始终以优质的产品和贴心的服务陪伴在中国运动员身边。冬季运动员长期在寒冷的冰雪环境下进行训练，对运动员的营养补充提出了更高的要求。安全、可靠、有效的营养补给和管理，对运动员备战和比赛期间的身心状态都起到了积极的作用。”王明晏对于纽崔莱自2000年至今，18年如一日地为中国奥运军团提供的专业产品及服务给予了充分的肯定。

2000年，刚刚进入中国的安利纽崔莱很快就以其专业、安全的产品和卓越的服务成为中国奥运代表团的官方营养保健品。截至平昌冬奥会，中国奥委会与安利纽崔莱已携手走过18年，彼此激励、共同成长、竭诚合作，而安利纽崔莱也陪伴中国奥运代表团走过4届夏季奥运会、4届冬季奥运会。2018年平昌冬奥会，也将成为安利纽崔莱陪伴中国奥运代表团走过的第5届冬季奥运会。

余放表示， 能够坚守这份18年的奥运情怀，正是因为安利纽崔莱的品牌理念与奥运精神高度契合。现代奥林匹克精神是更高、更快、更强，需要直面竞争，努力拼搏，不断超越自己。作为全球营养保健行业的领军品牌，在过去18年的合作过程中，安利纽崔莱不断的提升产品品质，优化服务水平。以 “自然的精华，科学的精粹”的品牌理念，坚持从种子到成品的严格质量管控，为奥运健儿提供更专业的营养支持，更为消费者提供与奥运同样标准的优质产品。

安利纽崔莱此次针对平昌冬奥中国奥运军团的营养支持计划，是凭借其在运动营养方面积累的多年经验，以其雄厚的科研实力，通过前期深入各冬季队伍，针对不同项目特点展开调研，并与教练员、运动员、队医深度座谈挖掘需求，为中国奥运军团征战平昌冬奥制定的个性化的营养解决方案。

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