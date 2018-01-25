近年来，我国大肠癌的发病率呈逐年上升的趋势。老年人很常见，和饮食习惯、生活方式有很大的关系，那么在临床上出现一些症状，如便血、大便习惯改变、不明原因的腹泻及腹痛都要及时就诊。部分老年人不愿及时就诊，惧怕做侵入性检查，就会错失早期诊断的机会。

如果老年人已经确诊为大肠癌，是要进行手术还是非手术治疗，这一点需要由专业的医生来判定。因为手术治疗仍然是大肠癌的主要治疗方式，年龄并不是手术的禁忌。经过充分评估后，如果专业医生建议手术，那么患者及家属应该积极配合医生进行手术治疗，手术确实可以给患者带来长期生存和治愈的机会，因此，在这种情况下放弃手术是不适合的。

如果经过客观评估，患者确实因为体质状况及客观原因无法接受手术，那么我们的治疗目标就是控制肿瘤，减轻临床症状，提高生活质量，可以接受其他的一些综合治疗手段，比如化疗，化疗我指的是单药或口服药物治疗；也可以联合靶向药物，直肠肿瘤还可以考虑局部放疗，梗阻时可以考虑姑息造瘘、介入支架及中医中药治疗。

因此，对于老年大肠癌患者，总体来说还是应该采取积极治疗，才能获得最大的疗效。

更多精彩内容，请观看“健康有方-肿瘤百问”

确诊病灶，你是否陷入恐慌？

寻医问药，你是否病急乱投医？

治疗疾病，你是否因疗效而忐忑不安？

术后康复，你是否因无法监测病情而产生恐慌？

别担心，《健康有方》节目开播啦！

《健康有方》是人民健康网联合医平方共同推出的健康科普短视频栏目，旨在为大众提供权威、可信、准确的健康科普知识。“健康有方-肿瘤百问”是针对肿瘤疾病的短视频节目，每集3-5分钟回答患者关心的问题，让患者不走或少走诊疗过程中的弯路；帮助大家树立正确认知，养成良好的生活习惯，远离肿瘤疾病。

(责编：王亚微、权娟)