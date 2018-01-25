“全面两孩”第二年 出生人口反下降

“全面两孩”政策实施第二年，我国出生人口却出现下降，引发广泛关注。官方统计显示，2017年我国出生人口1723万人，人口出生率为12.43‰，比2016年的1786万人、12.95‰有所下降。

分析人士指出，尽管出生人口略有下降，但从结构看“全面两孩”政策发挥了正面效应。我国促进生育政策和经济社会政策配套衔接，推动人口红利向人才红利转变，为经济高质量发展和建设现代化强国积蓄动力。

出生人口下降“一孩”是主因

2017年是我国“全面两孩”生育政策实施的第二年，也是政策效果完整显现的第一年。国家统计局全国人口变动抽样调查结果显示，2016年和2017年，我国出生人口比“全面两孩”政策实施前的“十二五”时期年均出生人数分别多出142万人和79万人。

“2017年出生人口比上年有所减少，主要原因是一孩出生数量下降较多。”国家统计局人口和就业司司长李希如介绍，2017年，我国二孩数量上升至883万人，比2016年增加了162万人；二孩占全部出生人口的比重达到51.2%，比2016年提高了11个百分点。相比之下，2017年一孩出生人数为724万人，比2016年减少249万人。

北京大学经济政策研究所所长陈玉宇说，出生率下降是世界上许多国家面临的问题。尽管这一长期趋势很难扭转，但我国“全面两孩”政策发挥了正面作用。

推动解决生育养育困难

人口红利，是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大，社会抚养负担较轻，为经济发展创造了有利的人口条件。

数据显示，2017年中国16至59周岁的劳动年龄人口及其占比比上年有所下降，60周岁及以上人口占比上升，老龄化加深。

陈玉宇建议，我国应进一步完善相关人口配套政策，包括通过政府补助和税收政策鼓励生育，并对女性生育给予更多劳动市场政策法规保护、更长产假等，从而努力放缓人口高峰到来，延长我国快速发展的“窗口期”。

国家卫计委指导司负责人也表示，将努力推动解决群众在生育养育方面的实际困难和后顾之忧，促进人口长期均衡发展。

“我国人口红利尽管有所减缓但依然比较充裕。除了鼓励生育的配套政策外，还可通过提高劳动参与率、进一步改进就业质量等办法延长人口红利。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说。

提升人才红利推动高质量发展

毛盛勇认为，要通过发展教育医疗等公共事业，提升人力资本，实现人口大国向人才强国的转变，经济发展从人口红利向人才红利的转变。只有这样，才能真正实现创新驱动发展，实现经济高质量发展。

“相比于人口的‘数量红利’，应更多关注人口的‘质量红利’。”国务院发展研究中心产业经济部研究室主任许召元说，研究显示，随着新一轮产业革命，特别是机器人、人工智能的发展，经济增长对劳动力数量增长的依赖性在下降。

许召元认为，我国要从教育制度、创新机制和人才培养方面入手，特别是加快培养新经济所需要的创新型、复合型人才，培育我国人口“质量红利”新优势，提升国家产业竞争力。

瑞银中国最新研究报告显示，中国人口红利将升级为“工程师红利”。瑞银中国证券研究主管侯延琨说，我国每年大学理工科的毕业生数量超过300万人，是美国的五倍；研发人员薪资仅为美国的八分之一左右。“工程师红利”可以弥补人口红利逐渐消失带来的影响。（据新华社电）