孕妇肚脐上打孔 切除20厘米囊肿

怀孕14周的孕妇腹部长了排球大的囊肿，与胎儿争夺空间，省妇幼妇科专家在孕妇肚脐打孔，将囊肿剥除，术后孕妇及胎儿情况稳定，昨天康复出院。据悉，这是我省成功开展的首例中孕期孕妇巨大囊肿的单孔腹腔镜切除术。

24岁的小洋（化名）在怀孕45天时接受第一次超声检查，发现腹中除了有胎儿还有一个直径4厘米大小的囊肿，之后她感觉腹部迅速增大，怀孕12周时，肚子看起来有5个月孕妇那么大。

1月17日，小洋在家人的陪同下来到省妇幼保健院妇科就诊，复查超声发现囊肿已长到直径约20厘米，足有排球大小，主刀的吴莺主任医师在小洋的肚脐处切开一约2厘米的小孔，手术所需器械通过这一小孔进入腹腔。术中，吴莺主任发现小洋腹腔内的囊肿已达脐下。她小心将囊肿顶部通过脐孔提出腹壁，切开一个小口，吸净囊液，然后将全部囊肿从肚脐部牵出，完整剥除囊肿囊壁，快速病检显示囊肿为良性。之后缝合卵巢，将卵巢复位回至盆腔，认真实施了脐部整形。

据了解，中孕合并20厘米大小的巨大囊肿在单孔腹腔镜下顺利切除，这在湖北省尚属首例。