上海市民平均期望寿命升至83.37岁

上海市卫生计生委24日发布最新统计数据，2017年上海户籍人口平均期望寿命达83.37岁；其中女性达到85.85岁，男性80.98岁。常住人口孕产妇死亡率降至10万分之3.01，常住人口婴儿死亡率千分之3.71。

上海市民三大健康指标已连续十多年保持世界发达国家或地区的先进水平，为上海迈向卓越的全球城市打下扎实的健康基础。

据了解，上海市政府从2006年起开展多轮“公共卫生三年行动计划”，大幅提升了公共卫生服务体系能级、管理效能和技术水平。全市积极构建陆路、航空、水上立体化的医疗急救体系，大力推动慢性病防控策略纳入政府公共服务政策；建成脑卒中预防和救治服务体系，并推进以“健康云平台”为支撑的糖尿病预防和诊治服务体系建设。

值得一提的是，上海还积极推进基本和重大公共卫生服务项目。2011年启动实施“社区居民大肠癌免费筛查”，累计完成大肠癌初筛318万余例，在检出的大肠癌中早期比例达52.7%，“早筛查、早诊断、早治疗”的预防效果开始显现。2013年启动“60岁以上老人肺炎疫苗接种”项目，累计完成接种131万余剂次。

在全面两孩政策实施后，面临高龄产妇和产科疑难、危重症病人增加的挑战，上海加强母婴安全保障工作，完善孕产妇风险预警评估、危重孕产妇会诊抢救网络、分级分类管理和多学科协同救治、孕产妇死亡评审国家级质控等特色管理，常住人口孕产妇死亡率又创新低。全市多年来采用“五色法”分类管理，对每一位孕妇进行全程9次的系列风险筛查和评估，纳入基本公共卫生服务项目，给予免费提供；统筹布局设立5家危重孕产妇会诊抢救中心和6家危重新生儿会诊抢救中心，与16个区分片对接，编织完善母婴安全健康责任网络。（记者仇逸）