云南搭建现代医院管理制度

1月24日，云南省政府办公厅公布《关于建立现代医院管理制度的实施意见》，指出坚持公立医院的公益性，落实党委和政府对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，把社会效益放在首位。

《意见》要求，坚持政府主导与发挥市场机制作用相结合，满足多样化、差异化、个性化健康需求。加快转变政府职能，深化“放管服”改革，合理界定政府作为公立医院出资人的举办监督职责和公立医院作为事业单位的自主运营管理权限，实行所有权与经营权分离。坚持分类指导，鼓励探索创新。

《意见》明确，公立医院发展规划、“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用）等，要经医院党组织会议研究讨论同意，保证党组织意图在决策中得到充分体现。把党的领导融入公立医院治理结构，医院党组织领导班子成员应当按章程进入医院管理层或通过法定程序进入理事会，医院管理层或理事会内部理事中的党员成员一般应当进入医院党组织领导班子。

《意见》指出，公立医院党委要抓好对医院工作的政治、思想和组织领导，把方向、管大局、保落实。《意见》就健全民主管理制度、医疗质量安全管理制度、人力资源管理制度等进行了明确和规定。