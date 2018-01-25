睡不好还和糖尿病有关?糖尿病专家为你解读是是非非

“晚上睡不好，白天没精神”，这已经是大多数现代人最常见的生活状态了，而对于糖尿病患者来说，睡不好不仅会加速糖尿病病情的进展，还与糖尿病肾病息息相关！

郭立新：OSAHS与糖尿病相互影响

国际精神卫生和神经科学基金会(IFMHN)主办的“全球睡眠调查”结果显示，在我国人群中有45.4%的人存在睡眠问题(其中28%失眠，17.4%可疑失眠)。睡眠呼吸障碍(SDB)在2型糖尿病患者中很常见，通常表现为阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)。

北京医院内分泌科主任医师郭立新解释：“OSAHS主要表现为睡眠时打鼾并伴有呼吸暂停和呼吸表浅;夜间反复发生低氧血症、高碳酸血症和睡眠结构紊乱;白天嗜睡;心脑血管并发症等。2型糖尿病患者中OSAHS的患病率可达18%～36%，OSAHS患者中糖尿病患病率则高达40%以上!OSAHS会带来全身广泛的系统性损伤，例如它会带来高血压、冠心病、脑卒中、肥胖和脂质代谢紊乱、夜间猝死、认知功能障碍等，严重影响生活质量和寿命。”

如果糖尿病患者合并有OSAHS，不仅会导致患者出现血糖波动大、高血压难以控制、夜间心绞痛、夜间加重复杂难纠正的心率失常、顽固性充血性心力衰竭、癫痫发作，还会反复发生脑血管疾病、性格改变、痴呆、智力下降、遗尿、夜尿增多、性功能障碍、原因不明的慢性咳嗽等。

刘静：OSAHS还与糖尿病肾病恶性循环

睡不好与糖尿病肾病看似毫无关系，其实,“我们医院做过一个调查研究，显示在我们医院住院的2型糖尿病患者中，糖尿病肾病(DN)的患病率为25%，而2型糖尿病患者合并OSAHS患者中，DN的患病率为36.3%，在轻度OSAHS患者DN的患病率为30.8%，在合并中重度OSAHS患者中DN 的患病率高达41.5%。”甘肃省人民医院内分泌糖尿病科主任医师刘静说。

OSAHS与高血糖及DN呈现着恶性循环的关系，OSAHS会导致高血糖，高血糖导致DN，DN使得体液蓄积、呼吸调控障碍又会进一步加重OSAHS。刘静解释，OSAHS造成DN主要有三方面原因，一是因为高血糖和缺氧，当患者夜间睡眠时间少、睡眠质量差，就导致了患者白天活动减少，产生肥胖，同时，由于夜间频繁觉醒可刺激交感神经兴奋，导致炎性细胞因子如IL-6等分泌增加，导致糖代谢紊乱，从而加重高血糖，促进DN。

二是，OSAHS会导致低氧血症、高碳酸血症，进而导致交感神经兴奋，进而加强脂肪分解，使血液中游离脂肪酸增加，诱导胰岛β细胞凋亡，产生胰岛素抵抗，同时也会使儿茶酚胺释放增加使肝糖原分解及肌糖原酵解，进而加重高血糖，从而导致DN。

三是，OSAHS患者的间歇性低氧，会减少胰岛β细胞核内的ATP生成，从而使胰岛素分泌减少;也产生氧化应激，使胰岛素受体酪氨酸激酶活性下降，并可使胰岛素受体底物1转变为胰岛素受体酪氨酸激酶抑制物，从而使胰岛素受体的结合能力受到影响，从而加重高血糖，造成DN。

治疗：控糖同时也需改善呼吸

要治疗OSAHS，需要多个学科联袂共同攻克。刘静介绍，治疗OSAHS有助于改善DN患者的肾功能，糖尿病合并OSAHS患者既需要改变生活方式、控制血糖、纠正血脂紊乱，也需要透析治疗、低蛋白饮食、控制血压、控制蛋白尿、持续正压通气(即用面罩将持续的正压气流送入气道，简称CPAP)。

CPAP可以通过降低血糖，间接改善肾功能;纠正低氧和搞碳酸血症，减少蛋白尿;改善肾微循环，扩张肾脏出球小动脉;纠正缺氧，降低滤过分数，扩张肾脏出球小动脉。病情较为严重者，则需要采取手术治疗的方法。

随着医学的发展，低温等离子辅助手术治疗成为了近来流行的微创手术，这是因为由于手术的环境是低温，最高温度不超过70度，因此组织损伤轻，病人疼痛轻，术后恢复快，而且术中出血量非常少，小于10ml，改变了以前在血泊中奋战的历程。除了患者受伤情况小之外，低温等离子辅助手术对于轻中度OSAS患者也有很好的疗效。 （记者 毛圆圆）