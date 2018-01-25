我国心血管病患者已达2.9亿

尽管我国心血管病防治工作已取得初步成效，但仍面临严峻挑战。国家心血管病中心近日发布的《中国心血管病报告2017》推算，我国心血管病患病人数已达2.9亿，其中脑卒中1300万，冠心病1100万，肺源性心脏病500万，心力衰竭450万，风湿性心脏病250万，先天性心脏病200万，高血压2.7亿。

《报告》指出，总体上看，中国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段，且今后10年心血管病患病人数仍将快速增长。随着社会老龄化和城市化进程加快，居民不健康生活方式流行，我国居民心血管病危险因素普遍暴露，呈现在低龄化、低收入群体中快速增长及个体聚集趋势。

《报告》显示，目前心血管病死亡占居民疾病死亡构成40%以上，居首位，高于肿瘤及其他疾病。不仅如此， 近几年，农村居民的心血管病死亡大幅增加，农村心血管病死亡率持续高于城市。2015年，农村、城市居民心血管病死亡占全部死因的比例分别为45.01%和42.61%。同时，心血管病负担日渐加重，从2004年至今，心脑血管病住院费用年均增速远高于国内生产总值增速。《报告》认为，这种增长主要来自住院服务需求的增长，以及不合理用药占比长期居高不下。

据了解，国家心血管病中心自2005年以来，每年组织心内科、心外科、神经内科、肾脏科、糖尿病科、流行病学、人群防治、卫生经济学和卫生统计学等相关学科的专家编撰《中国心血管病报告》，旨在为心血管病防治研究提供技术指导与权威评价；为政府制定相关政策与策略提供技术决策依据；为开展国际交流与合作提供信息交流平台。