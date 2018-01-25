鼓励社会力量办养生保健机构

日前，内蒙古自治区卫生计生委、老龄工作委员会办公室、发改委等11个部门联合印发《关于推进蒙医药中医药健康养老服务发展的通知》，要求各盟市相关部门协同加快推进全区蒙医药中医药健康养老服务发展。鼓励社会力量举办以老年人为主要服务对象的养生保健机构，为老年人提供蒙医中医健康状态辨识与评估、咨询指导、健康管理及养生、保健、康复等服务。

《通知》强调，各盟市、各有关部门要充分认识发展蒙医药中医药健康养老服务的重要意义，将推进蒙医药中医药健康养老服务发展作为深化医改、改善民生、拉动投资、扩大消费的一项重要工作。要促进优质蒙医药中医药资源向社区、家庭延伸辐射。充分发挥家庭医生签约团队在蒙医药中医药健康养老中的作用，为老年人提供蒙医中医基本医疗、基本公共卫生服务和个性化的蒙医药中医药“治未病”服务。

《通知》指出，要积极探索融医疗、养生、保健、康复于一体全链条的医院发展模式。鼓励和支持公立蒙医中医医院通过特许经营等方式，以品牌、技术、人才、管理等优势资源与民政部门以及社会资本等开展合作，新建、托管、协作举办非营利性医养结合机构。凡是符合社会办医、民间资本举办养老机构等规定的，均可依法举办蒙医药中医药健康养老服务提供机构，取消不合理的前置审批事项，不得新设前置审批事项或提高审批条件，减少运行审批限制，优化简化审批流程，加快审批进度，并向社会公布。

在健康养老服务人才建设方面，《通知》提出，要加强蒙医中医老年病学和蒙医中医护理学等蒙医药中医药健康养老服务相关学科建设，培养一批蒙医中医老年病学学科带头人和骨干人才。鼓励引导蒙医药中医药专业毕业生从事蒙医药中医药健康养老服务行业，填补蒙医药中医药健康养老服务人力资源缺口。

《通知》要求，要建立健全多部门联动工作机制，完善指导监督，形成工作合力，着力完善相关政策与配套措施，注重解决发展中出现的新问题，努力为蒙医药中医药健康养老服务发展创造良好条件，共同推进蒙医药中医药健康养老服务健康有序发展。