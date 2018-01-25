山东着力做好中医药条例修订工作

1月22日，山东省中医药管理局召开全局工作会议，专题传达学习2018年全国中医药工作会议精神，研究部署贯彻落实会议精神有关工作。

会议要求，要深刻学习领会2018年全国中医药工作会议精神，结合山东省工作实际认真做好会议精神贯彻落实工作。要积极对接国家中医药管理局2018年工作要点，科学谋划2018年全省中医药工作，通过召开全省中医药工作会议贯彻落实。重点做好七个方面的工作，一是抓好中医药法和山东省政府《关于贯彻落实国家中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）的实施方案》的全面实施，做好《山东省中医药条例》的修订工作。二是深化公立医院改革，推进三医联动，着力提升中医药服务能力，打造山东治未病品牌，推进治未病产业化。三是实施齐鲁中医精英计划，培养中医药领军人才。四是加强中医药科研创新，推进中医药传承创新项目建设的组织领导和统筹协调。五是加强中医药文化建设和宣传工作，继续实施中医药健康文化推进行动。六是加强中药管理，继续做好第四次中药资源普查工作。七是加强中医药对外交流合作，继续做好国家级中医药合作项目。