国家卫计委:健康促进县(区)试点建设成效显著 今年全面铺开

人民网北京1月25日电 （记者杨迪）24日上午，国家卫计委召开例行新闻发布会，国家卫计委新闻发言人宋树立在介绍健康促进县（区）建设有关情况时表示，国家卫计委从2014年起在全国组织开展健康促进县（区）试点建设，目前已经开展了三批试点，在全国建设399个健康促进县（区），其中包括196个国家级试点。2018年，国家卫计委将进一步加大建设力度，在前三批试点基础上，全面铺开健康促进县（区）建设。

“习近平总书记曾经引用过一句话‘郡县治，天下安’。县区在发展经济、保障民生、社会稳定等方面，都有着非常重要的作用。”宋树立指出，县区是实现健康和可持续发展的重要基础，健康促进县（区）建设，就是通过县区这个平台，推动“将健康融入所有政策”。它是提高居民健康水平的一项重要举措。

宋树立表示，自试点工作启动以来，各地高度重视，取得了显著成效。通过试点发现，试点地区人群健康素养水平显著高于所在省的平均水平，群众的积极性也得到有效激发。健康促进县（区）已经成为全面加强健康促进与教育、推动健康中国建设的有力抓手。

发布会上，天津市南开区卫生计生委主任纪明章介绍了南开区开展试点的经验。他指出，自2016年全面创建全国健康促进区项目启动以来，南开区牢牢把握“健康南开”建设主线，着力深化医药卫生体制改革，以提高全区人民健康水平为核心，提升基层医疗服务能力，落实基本公共卫生服务项目，提高养老服务水平，推进爱国卫生及计划生育各项工作，努力为百姓提供持续可及的健康服务。通过以上举措，2017年南开区居民健康素养水平达到32.6%，成人吸烟率控制在12.8%，经常参加体育锻炼的人口比例33.1%，92.8%的学生体质健康达到合格以上。健康人群不断扩大，健康促进效应不断显现。

山东省东营市垦利区副区长佟建方介绍，垦利区在开展全国健康促进县（区）建设工作过程中，重点打造了七个工程：一是实施示范引领工程。确定了292个示范创建单位；二是实施“三联”便民工程。包括医联体工程、健联体工程、互联体工程；三是实施康乐工程。成立89个家庭医生式服务团队，投资4000万元建设了9000多平米的医养结合康复医院；四是实施健康育苗工程。设立孕妇学校，组织中小学生免费健康体检；五是实施民生改善工程。投资400万元安装灭蚊蝇灯近2000盏，建成215个美丽乡村示范村；六是实施健康扶贫工程。确定了10处健康扶贫定点医疗机构，对278户农村贫困人口实施精准扶贫；七是实施志愿服务工程。成立了126个志愿者服务队。

中国健康教育中心副主任吴敬表示，在健康促进县（区）建设过程中，各地都有很多好的做法。如湖北省宜昌市西陵区将健康融入所有政策，积极开展了健康影响评价；四川省成都市新津县重点推进健康环境建设和健康学校、健康社区等健康细胞建设，对所有健康促进医院、学校、机关、企业、社区进行督导和培训；四川汶川县注重健康促进县（区）的制度保障，建立健康委员会，制定了汶川全民健康示范县的总体规划，并将全面健康建设上升到法定程序。这些都是基层在实践中探索出的好的经验，但有很多地方还在进一步探索和不断创新，因此需要社会各界给予更多的支持、鼓励和帮助。