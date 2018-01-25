突出中医药特色优势培养高素质临床人才

1月20~21日，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强就中医临床人才培养深入江苏开展专题调研，强调要实施好中医药传承与创新“百千万”人才工程，突出中医药特色优势，培养高素质临床人才，为传承发展中医药事业提供坚实人才支撑。

1月21日，王国强在出席南京中医药大学省局共建暨“双一流”建设推进会时强调，要进一步深刻认识和把握习近平总书记发展中医药的新思想新论断新要求，深入贯彻全国中医药工作会议精神，坚持医教协同，办出中医药特色，展示中医药风格，彰显中医药气派，创新中医药模式，一切教学活动、科研活动、办学活动都要遵循中医药发展规律，办精办强中医药类专业，力争在重大疾病防治、重大新药创制、重大技术攻关等方面有所突破。

当天下午，王国强到江苏省中医院，看望了周仲瑛、夏桂成、邹燕勤、刘沈林、徐福松等国医大师和全国名中医，听取他们对中医临床人才培养的意见建议。随后，王国强在该院主持召开中医临床人才培养工作座谈会，在听取江苏省中医药局、江苏省中医院的工作汇报和有关方面代表的意见建议后指出，疗效是中医药发展的根基，要以提高临床疗效为出发点和落脚点，顺应医改要求，遵循成才规律，创新培养模式，在高层次人才、领军人才培养等方面闯出一条新路子，培养造就一支诊疗水平高、临床疗效好的高素质中医临床人才队伍。