独生子女“带薪陪床假”值得推广

全国老龄工作委员会办公室近日发布2017年全国“十大老龄新闻”披露，到2017年年底，全国有黑龙江、福建、广西等8个省份通过地方立法，建立了独生子女家庭老年人护理假制度。如广西规定，独生子女父母年满60周岁的，患病住院期间，用人单位应当给予其子女每年累计不超过15日的护理假；护理期间的工资、津贴、补贴和奖金，其用人单位不得扣减。

近年来，随着老龄化社会的到来，尤其是独生子女的父母逐渐年老。独生子女，特别是在外地的独生子女如何照顾父母已经成为值得关注的议题。据报道，截至2016年年底，全国60周岁以上老年人口有2.3亿，占总人口的16.7％，其中空巢老人占老年人口的51.3％。一些地方出台的“带薪陪床假”，既是对老年人的制度关怀，也是对子女赡养扶助老人的鼓励和肯定，在取得成功经验后，很有必要在全国范围推广，让更多人享受到这一制度红利。

赡养扶助年老的父母既是子女的法定义务，又是其道德义务和传统美德。尤其是，当父母生病住院时，更需要子女的切身照顾和心理抚慰。虽然说，部分子女或老人的经济条件能够负担得起雇佣保姆或护工的费用。但必须强调，很多老年人常会感到心灵孤独，希望得到家人的关心、爱护、照顾，患病期间的这些需求更甚。而这都不是金钱支持和保姆、护工所能替代的。

对此，2012年修订的《老年人权益保障法》加入了子女要“常回家看看”的规定，即家庭成员应当关心老年人的精神需求，不得忽视、冷落老年人。与老年人分开居住的家庭成员，应当经常看望或者问候老年人。现实中，也有老年人起诉子女要求其尽到赡养义务，但并非该子女真的未尽到丝毫赡养义务，而是其长时间不回家看望父母，老人只是想要求子女多“回家看看”，令人唏嘘。

另一方面，很多中年人士在面临两个子女、四位老人这一家庭压力的同时，还要面临职场压力。他们能够很好地承担家庭义务的一大前提是，在工作中能够获得认可，收获不菲的薪水以便养家糊口。否则，当一些人在工作需要和家庭需要出现冲突时，就不敢得罪单位和上司，极有可能舍弃后者，委屈老年人。

一个不容忽视的现实问题是，正式的“带薪陪床假”实施以前，不排除有国企、政府部门等对考勤要求不太严格的部门，变相给职工安排“带薪陪床假”，即在职工请假“陪护”父母时，不减少其工资和福利待遇。这对其他劳动者而言，无疑也是变相的不公平。因而，不妨在条件成熟时，普遍推行“带薪陪床假”，让更多人享受到这一制度温暖。

当然，推广“带薪陪床假”还应统筹考虑以下问题，一是不少私企的资金压力较大，在“带薪陪床假”面前，会不会歧视或拒绝录用独生子女。二是无论是否系独生子女，均有照料老年人的义务，不宜忽略非独生子女及其父母的需求。三是该如何确保“带薪陪床假”落到实处，而非仅仅是纸面上的权利。

“带薪陪床假”的初衷是好的，但也不能忽视社会的复杂性和企业逐利驱动下规避相关责任的冲动。在推广至全国时，不妨对执行“带薪陪床假”制度较好的企业予以奖励和税收优惠，毕竟，优待老年人是子女、社会和政府的共同责任。对非独生子女也应给予一定的“带薪陪床假”，如黑龙江规定，独生子女每年陪护假为20日，非独生子女为10日。另外，还应注重对违规企业施加惩戒，进而让“带薪陪床假”成为劳动者的真正权利，成为老年人的真正福利。