肚子有点涨、大便次数明显增多还点贫血，这些症状是大肠癌的临床表现吗？

排便习惯的改变可能是大肠癌最早的症状，大便次数由原来的一次变成多次甚至上十次，有时表现为顽固性便秘，或者是腹泻与便秘交替，这些都是大肠癌的表现。

早期表现：便血和黑便，通常表现为便中带暗红色血且持续出现并逐渐增多，病程较长者则会有肠梗阻的表现，先腹部不适腹胀，然后出现阵发性腹痛，肠鸣亢进，便秘或粪便变细以致排气排便停止

晚期表现：出现腹部包块，贫血、发热、全身无力、消瘦等症状。这些都是肿瘤到了晚期之后的消耗性的表现。到了后期可能因为对于骶部的侵犯出现骶部的疼痛，穿孔的时候可能发生急性腹膜炎或者是腹部脓肿。

专家提示，结直肠癌和痔疮容易混淆，这两个病通常都是大便带血。但是痔疮带的血往往是鲜红色的血，而结直肠癌病人的血则是暗红色血或脓血或粘液状的血。大肠癌早期主要表现为排便习惯改变及便血、黑便等，容易被误诊为痔疮，应注意鉴别。

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(责编：王亚微、赵娟)