大肠癌的发生是多种因素综合作用的结果。最先埋下祸根的就是不良的生活方式。长期的高脂肪，低纤维饮食，吃饭以红肉为主，吸烟酗酒，生活压力大，久坐，运动量少等等都是大肠癌发生的危险因素。大肠癌的发生是有一个长期慢性的过程，绝大部分的大肠癌都是由大肠息肉的形式缓慢进展而来的，这个过程平均需要7到10年的时间。但大肠癌病变一旦发生，后面的进展过程就会急剧地加速。因此，定期地结肠镜检查，发现息肉后及时地处理，是避免息肉进展为癌的最直接有效的方法。

大肠癌和其他的疾病也有很大的关系。比如说溃疡性结肠炎，结肠息肉，肥胖和糖尿病。并且胆囊或者说阑尾切除手术后，大肠癌发病率也会有所升高。

大肠癌的发生是有一个长期慢性的过程，绝大部分的大肠癌都是由大肠息肉的形式缓慢进展而来的，这个过程平均需要7到10年的时间。但大肠癌病变一旦发生，后面的进展过程就会急剧地加速。因此，定期地结肠镜检查，发现息肉后及时地处理，是避免息肉进展为癌的最直接有效的方法。

还有一个不可忽视的关键问题，这种病有遗传性。如果一级亲属，比如说父母，在比较年轻的时候就得了结直肠癌，或者有明确的家族性腺瘤性息肉病以及Lynch综合征的家族史，患大肠癌的几率就会显著的升高，对于有遗传家族史的人群，建议尽早做结肠镜的检查。

更多精彩内容，请观看“健康有方-肿瘤百问”

确诊病灶，你是否陷入恐慌？

寻医问药，你是否病急乱投医？

治疗疾病，你是否因疗效而忐忑不安？

术后康复，你是否因无法监测病情而产生恐慌？

别担心，《健康有方》节目开播啦！

《健康有方》是人民健康网联合医平方共同推出的健康科普短视频栏目，旨在为大众提供权威、可信、准确的健康科普知识。“健康有方-肿瘤百问”是针对肿瘤疾病的短视频节目，每集3-5分钟回答患者关心的问题，让患者不走或少走诊疗过程中的弯路；帮助大家树立正确认知，养成良好的生活习惯，远离肿瘤疾病。

(责编：王亚微、赵娟)