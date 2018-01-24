流感高发，消毒机器人来帮忙

圆圆的“脑袋”、胖胖的“身体”、大大的“眼睛”……昨日，记者见到了在湖南省人民医院上岗的这款名为“汽化过氧化氢发生器”的消毒机器人。它集消毒和分解功能于一体，可将过氧化氢溶液在汽化器内汽化，对物体表面、空气、床单元等进行消毒。据悉，引进消毒机器人用于环境消毒，大大提高了医院感染防控工作的成效，尤其是近期流感高发，可以让医务工作者和病人、家属更安心。

据介绍，汽化过氧化氢发生器散发的干雾气体具有优越的渗透扩散能力，可以达到常规难以擦拭和接触的部位，广泛覆盖每一个角落，包括空调机、彩钢板缝隙、设备仪器内部、被褥里面、床背部等均能覆盖，并给予全方位立体无死角消毒。省人民医院院长祝益民教授介绍，近期流感高发，该院采用智能汽化过氧化氢消毒机器人对临床各科室的值班室、办公室及重症病房和特殊感染病房进行终末消毒处置。消毒前后的空气和物表采样结果对比显示，消毒效果明确，有效降低了医务人员、手术病人和重症监护病人的医院感染发生。