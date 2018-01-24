大连2017年蔬菜水果检测合格率100%

记者日前从辽宁省大连市农委获悉，在2017年农业部对全国31个省区市的89个大中城市开展的4次例行监测中，大连市农畜产品平均合格率达到99.9%，居全国前列。农业部在大连抽取蔬菜25种320个样品、水果9种90个样品，两项共计34种410个样品，蔬菜水果检测合格率达到100%，为全国89个大中城市中的唯一一个。

近年来，大连市坚持质量兴农，全面推进农业标准化生产，加大源头治理力度，提升监管能力，着力开展“五大行动”。

实施“固本”行动，夯实安全基础。建立健全市县乡村四级农产品质量安全监管体系，在85个乡镇监管站标准化建设基础上，聘请村级农产品质量安全协管员1026名，农安工作“网格化”监管由乡镇延伸到村。以全市11个示范乡镇创建为重点，打造农安“网格化”监管模式示范。

实施“清源”行动，推进绿色生产。2017年新认证无公害农产品52个、绿色食品35个，超额完成全年计划，“三品”总数达到779个，认证总面积稳定在全市耕地果园面积65%以上。创新产管并举新举措，针对重点蔬菜品种，实施质量安全“靶向攻关”，组织农业中心集成试验新品种、新技术。

实施“净流”行动，规范农资管理。加大新《农药管理条例》《辽宁省农产品质量安全条例》宣贯力度，进一步规范全市农药经营秩序。积极推进兽药追溯试点工作，将全市278家兽药经营企业纳入2017年全市兽药经营追溯体系管理，开展饲料生产企业年度备案工作。

实施“扫雷”行动，严控风险隐患。深化“检打联动”，全市共定量监测农畜产品样品4660个，开展速测12万余个，对定量检测不合格样品全部进行追溯调查。

实施“双创”行动，打造示范样板。全面落实国家食品安全示范城市创建任务，成立由主要领导挂帅的“创城”工作领导小组，市农委“创城”各项制度建设和规定动作基本完成。推进国家农产品质量安全县创建工作，庄河市和旅顺口区被列为第二批国家安全县创建试点单位。（记者于险峰 张仁军）