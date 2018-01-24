去年全国食品抽检合格率97.6%

国家食药监总局昨日公布了2017年我国“舌尖上安全”的成绩单：国家组织抽检23.33万批次样品，总体平均抽检合格率为97.6%；责令下架封存、召回不合格食品1108吨；婴幼儿配方乳粉方面责令停产整改19家企业。

从抽检发现的问题看，2017年食品抽检总体不合格率为2.4%。最主要的问题是微生物污染超标，占不合格样品的32.7%；其次是食品添加剂超范围、超限量使用，占不合格样品的23.9%；居第三位的是质量指标不符合标准，占不合格样品的19.9%。紧随其后的是农药兽药禁用及残留不符合标准，占不合格样品的9.6%；此外重金属污染超标，占不合格样品的8%并排名第五位。各级食品药品监管部门因此移送司法机关案件线索278件次，责令下架封存、召回不合格食品1108吨。

“虽然抽检不合格率只有2.4%，但由于我国食品体量大，对应的不合格产品数量也不小。”食药监总局副局长孙梅君说，“对于食品安全问题来说，即使是0.01%的不合格，落在任何一个人头上，都是100%的不安全。”

为此，食药监总局印发了2018年食品安全抽检计划，全国抽检任务总量将超过135万批次。其中，国家组织抽检25.55万批次，省级组织抽检26.5万批次，市县两级组织食用农产品抽检83万批次。今年食药监部门要聚焦农兽药残留等重点项目，瞄准大型批发市场、校园周边等重点区域，加大抽检力度。

对于备受关注的婴幼儿配方乳粉，2017年的抽检平均合格率达到99.5%。食药监总局安全监管一司司长张靖披露，“我们已经责令停产整改企业19家，立案查处10家，吊销食品生产许可证2家，对相关人员给予一定年限的从业禁止处罚。”（记者 赵鹏）