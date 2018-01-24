北京市流感样病例报告数持续下降

昨天，市疾病控制中心公布流感最新监测数据：目前本市仍为乙型(Yamagata系)、甲型H1N1和甲型H3N2亚型流感病毒共同流行，其中乙型（Yamagata系）和甲型H1N1流感病毒所占比例较高。全市144家二级以上医院流感样病例报告数呈持续下降趋势。

据市疾控中心监测显示，今年1月15日至1月21日（第三周）期间，本市丙类传染病发病数排行榜中，流行性感冒仍然高居榜首。全市二级以上医疗机构报告流感样病例数44334人，比今年第1周的48187人下降8%，比第2周的47047人下降5.8%。

全市报告的流感集中发热疫情持续下降，第3周报告3起集中发热疫情，比2017年最后一周的31起下降90.3%，比2018年第2周的7起下降57.1%。病原学监测的流感病毒检测阳性率环比也有所下降，今年第3周流感病毒检测阳性率为55.7%, 比第2周下降4.7%。

目前本市流感病毒基因特性和抗原性仍未发生明显变异。根据全球、我国及本市流感监测数据显示，目前各型别流感病毒均未发生明显变异，本流行季流感患者的临床就诊表现仍符合季节性流感基本特征。

市疾控中心预计，随着中小学、幼儿园寒假到来，本市流感集中发热情况会进一步减少，活动强度将继续呈下降趋势。但春节临近，春运即将到来，短期内人群流动大幅增加，交通工具上和等候场所人群密集等因素会增加流感等呼吸道疾病的传播风险。在旅途中或人员密集场所，市民应注意个人卫生和防护，必要时佩戴口罩，积极预防流感。（记者 刘欢）