根除幽门螺杆菌预防胃癌效果显著

由北京大学肿瘤医院季加孚教授领衔的“胃癌综合防治体系关键技术的创建及其应用”，日前荣获国家科学技术进步奖二等奖。该研究在国际上通过前瞻性随机对照干预研究，证实根除幽门螺杆菌可使胃癌发病率降低39%，并首次明确了其对重度癌前病变人群和老年人群也具有预防胃癌的作用；首次确立了我国进展期胃癌手术及围术期治疗的规范与方案，显著提高根治性切除率及生存率。

研究团队通过多学科协同攻关，创建了从胃癌预防到规范化治疗一体化的综合防治体系，在国际上首创胃癌防控的可行性策略，有效降低胃癌发病风险。大规模人群研究成果推动了世界卫生组织根除幽门螺杆菌预防胃癌策略的制定和颁布。研究团队首次提出适用于我国进展期胃癌患者淋巴结清扫入路，推广标准化的胃癌手术方式，提高手术根治性切除率。研究发现，卡培他滨联合奥沙利铂辅助治疗，能将进展期胃癌术后的3年无病生存率从单纯手术组的56%提高到综合治疗组的78%。研究成果首次确立了胃癌靶向治疗的特异性人群，有效解决了进展期胃癌疗效差的国际性难题，制定了胃癌亚洲诊疗共识和首部国家级胃癌诊疗规范。

项目团队还创建了国际标准的样本资源平台，通过样本研究，在国际上首次发现能显著逆转胃癌癌前病变的靶点；建立了规模最大、随访时间长达20年以上的胃癌及癌前病变样本库，样本量高达21.1万例。该库通过了国际质量管理认证，解决了胃癌研究样本资源短缺的难题，支撑了国际及国内重大研究项目59项。项目团队在国际上首次大样本证实COX-2是重要干预靶点，服用COX-2抑制剂能显著逆转胃癌癌前病变。抗血管生成内源性多肽获国家食品药品监督管理总局批准开展新药临床研究。