陕西建传染病预警预测制度

陕西省卫生计生委近日印发《关于进一步加强传染病预警预测和健康信息发布工作的通知》，要求建立传染病预警预测和健康信息发布工作制度。

《通知》指出，各级疾控机构要依据现有的流感监测实验室网络、食源性疾病监测网络，性病、出血热、布病国家级监测点，以及艾滋病、结核病专报系统等，定期开展10种重点传染病以及常见的季节性传染病疫情研判和风险评估工作。省疾控中心要在每个季度的最后1周内，从全省重点传染病专病专防专家库中抽取不少于10人的专家，组织开展1次疫情研判和分析评估工作，要对上一季度的防控措施落实情况进行评估，对下一季度传染病的形势进行研判和预测，并提出具有可操作性的防控措施，每个季度形成风险评估报告送省卫生计生委疾控处审核。加强传染病疫情研判和风险评估结果的利用，经卫生计生部门把关后及时传递到相关部门和社会，不断提高传染病疫情研判和风险评估的时效性和及时性。

《通知》要求，各级疾控机构要按照“让人民群众看得到，看得懂，看得明白”的要求，建立依托当地主流新闻发布平台和新媒体发布健康提示信息的制度，增强当地卫生计生行政部门和疾控机构信息发布的权威性、时效性。