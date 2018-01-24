数九寒天养生 要“冬治”更要“冬防”

正是数九寒冬，中国北方多城市呼吸道疾病患者激增，医院应诊压力突升。中医专家建议，人们可以利用一年中最寒冷的这段时间，展开冬病冬治和冬养防病。

进入冬季以后，北方多城市流感盛行，呼吸道疾病患者持续增加。甘肃省中医院肺病科专家介绍，慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、慢性阻塞性肺疾病、慢性咳嗽、慢性鼻炎、慢性咽炎、反复呼吸道感染等多种冬季常发疾病可采取“冬治”法。

“冬病冬治主要采用三九贴，即在一九、三九和五九三个时间节点进行贴敷，或者食用膏方。”甘肃省中医院肺病科医师张慧介绍说，在实践中，“冬治”法可以提高人体免疫能力和对气候变化的适应能力，有助于疾病治疗。

同时，利用数九寒天展开冬养防病也十分重要。“食补是冬养的最好方式”，甘肃省中医院针灸一科医师金珏红介绍，在冬季寒冷时节，北方群众可适当喝些羊肉汤、牛肉汤，在汤中加入当归、大枣、黄芪等食材，能够提升营养增加免疫力。

“除了食补，更要律己，要‘冬治’更要‘冬防’。”金珏红说，冬季养生要按照气候变化保持良好的生活习惯。她建议，老年人可以通过做保健操、八段锦、太极拳等方式锻炼身体；一些平日应酬多的中年人，应尽量戒烟戒酒；而年轻人则应该少熬夜，按时起床睡觉，不要长时间玩手机电脑。（李杰、屠国玺）