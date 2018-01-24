大肠癌是一种常见的恶性肿瘤，包括结肠癌和直肠癌。随着生活方式的改变，近年来其发病率有逐年上升的趋势。很多患者和家属都很关心得了大肠癌能不能治好？还能活多久？

大肠癌虽然是一种恶性肿瘤，但相比于其他恶性肿瘤来说预后还是比较好的。只要能够早期发现并及时的治疗，大肠癌是一种完全有可能治愈的肿瘤。

就目前的医疗水平来说，大肠癌手术以后——平均的五年生存率大约是50%。 那对于早期的病变，手术以后，五年生存率可以达到90%甚至到95% 。但是一旦有盆腔淋巴结转移了。五年生存率就下降到30%左右了。如果有肝脏的转移，那么五年生存率只有10%到20%。但是这部分病人，如果先做了全身的化疗或者是肝动脉的栓塞治疗以后，能够保证肝脏里面的转移病灶也能做到根治性的切除，那么五年生存率大约有15%到54%。

还有一部分病人，一经发现，虽然没有转移，但是局部的病灶就比较大了，很难Ⅰ期手术切除掉。如果术前先做一些化疗或者吸附柱的放化疗，等到肿瘤退缩以后再做手术，这样不但可以提高手术的切除率，还能减少复发转移，延长生存。

所以，除了早期发现之外，改变手术方式，配合应用化疗，放疗以及靶向药物治疗等。这些综合治疗的手段，可以增加治疗的效果，减少复发转移，延长生存，即便是晚期的大肠癌患者也不要悲观，和肿瘤科的医生多沟通，紧密配合，尽可能采用适合的综合治疗的方式来控制疾病的发展，提高生活质量，获得更好的生存。

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(责编：王亚微、赵娟)