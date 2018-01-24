检验检疫部门提醒：出入境旅客注意流感防范

记者从北京出入境检验检疫局获悉，2017年12月1日至2018年1月16日，北京口岸共从入境人员中检出流感病毒核酸阳性116例，较2017年同期增长136.73%。春节将至，检验检疫部门提示出入境旅客，前往流感活跃度较高的国家或地区时，应尽量避免前往人群密集场所，如有需要可到有关机构接种疫苗。

北京出入境检验检疫局相关负责人介绍，上述116例病例主要来自日本、美国、加拿大、英国、法国等国家和地区,检出的流感病毒类型包括甲型H1N1亚型、甲型H3N2亚型和乙型流感，其中以乙型流感为主，占50.86%，甲型H3N2亚型和甲型H1N1亚型分别占25.86%和23.28%。

记者了解到，近期北美地区加拿大、美国流感活动度持续上升，且高于往年同期水平。欧洲北部、东南部以及东亚地区日本、韩国流感病例也在持续增加。

北京出入境检验检疫局提示，春节将至，旅游、探亲高峰时段即将来临，旅客前往流感活跃度较高的国家和地区时，应尽量避免前往人群密集场所，如有需要可到有关机构接种疫苗。入境时，如有发热、咳嗽、流涕等不适症状，需及时、主动向检验检疫部门申报。（记者鲁畅）