“严以律己，宽以待人”向来是我们提倡和推崇的为人处世之道。然而生活中，对自己没什么要求却对他人百般挑剔的大有人在。他们总是看不惯别人的言行举止，喜欢挑三拣四，甚至把批评、指责当成家常便饭。挑剔的行为在哪儿都不受欢迎，容易激起别人的愤怒和排斥，但为什么仍有许多人不由自主地做这种损人不利己的事呢？

其中一个原因是挑他人毛病能给自己的内心带来优越感和满足感。喜欢挑刺的人看似盛气凌人，内里却不一定有底气。著名心理学家阿尔弗雷德·阿德勒认为，爱挑刺的人大多都有深刻的自卑感，自我评价很低、内心怯懦，需要通过挑别人毛病来取得心理上的优势。这种自欺欺人、借语言逞能的做法虽招人厌，但能让他们的内心获得力量感和稳定感，以“挽回”一点点自尊心。

如果你自己或亲友也属于“看似挑剔，实为自卑”的情况，可以用以下方法“拯救”自信心。

第一，鼓励自己。如果觉得别人做得好，就鼓励自己也尝试做一做，而不是通过贬低他人来获得“精神胜利”。学会给自己积极的心理暗示如“他能做到，我也能做到”等。只要成功一两次，以前“吃不到葡萄说葡萄酸”的心态就会减弱。

第二，付诸行动。不少爱挑剔者是“语言上的巨人，行动上的矮子”，因为自卑，他们面临挑战时会自动产生“我不行、我不会、我做不好”等消极思维与负面预期，导致自己迟迟没有行动。要提高自信心，就得提高行动力，在实实在在的进步中体验成就感，而不是因为他人的“收成”而嫉妒。

第三，悦纳自我。减少自卑感，要客观、正确地看待自己，知道自己的优劣势，不要拿弱点去跟别人的强项比，否则越比越自卑。还要学会打心底里尊重、喜爱自我，认识到每个人的独特性，就不会轻易否定自己和否定别人。（河南省精神病医院药剂师 郭东梅）