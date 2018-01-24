怎样滴眼药水才能又舒服又准确呢？答案是，滴时最好采用躺姿，或者坐着头仰起来，用左手的拇指和食指轻轻分开上下眼皮，或只用拇指轻轻向下牵引下眼皮，使眼皮和眼球之间形成一个小囊；同时右手持眼药水瓶，药瓶口距离眼睛2～3厘米，轻轻挤压药瓶，点入眼药水；滴完眼药水轻轻闭眼5分钟，尽量不要频繁眨眼；轻轻按压内眼角，使眼药水不太快通过鼻泪管进入鼻腔和口腔，尽量留在眼睛表面，更好地起到治疗效果。

有人担心药水直接滴在黑眼球（角膜）上会对眼睛造成伤害，这种说法并不准确，因为质量合格的眼药水即使滴在角膜表面也不会对眼角膜造成任何损害。不过由于角膜表面神经丰富，直接滴进去的话，会让人感到刺激和不适，引起保护性的频繁眨眼或流泪，使眼药水溢出或被稀释，影响药效。

还有5个小提醒需要大家注意。

先洗手。滴眼药之前别忘了先洗手，手不干净，接触药水易引起感染。

要核对。滴眼药水前必须仔细核对药物的名称，以免拿错药造成不良后果。曾有患者错将滴鼻液、脚气水等滴入眼睛来看急诊的。如果保存不当，眼药水出现混浊、变色等，则不能使用。

不必滴太多。眼药水被滴在眼皮与眼球形成的小囊内，这部分空间较小，即使滴入大量药液也会溢出，无法发挥药效。药水一次点一两滴就足够了，点太多只会造成浪费。

切勿一家人混用一瓶眼药水。有些人家里备着眼药水，你滴过我又滴，容易造成相互感染。

不能长期保存。大多数瓶装眼药水开封后，药效会逐渐减弱，而且很容易污染。因此，家中超过1月或者长期不用的眼药水应丢弃。有些人觉得放冰箱就可以了，其实开封以后即使放冰箱也会被污染。（中山大学附属第六医院眼科主治医师 杨筱曦）