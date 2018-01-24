二胎增加女性糖尿病风险

受访专家： 北京医院内分泌科主任 郭立新

“多子多福”是中国人的传统观念。自打二胎政策全面放开后，医院里的产科人满为患，其中不乏年纪偏大的女性，为两个娃的目标挑战自我。北京医院内分泌科主任郭立新教授告诉《生命时报》记者，反复妊娠会增加女性患糖尿病的风险，在此提醒那些努力生娃的女性，要注意生育对自身代谢的不良影响。

近年来，国际上对于“生长追赶”在糖尿病的发病机理方面有了很多研究。所谓生长追赶，原本指的是儿童在生长发育阶段，由于疾病等原因导致一段时间发育迟缓，等这些因素解除后，儿童在康复阶段有一个加速生长的现象。科学家观察到，成年人也会有“生长追赶”的现象，最常见的就是怀孕。郭立新教授说，怀孕女性为了保证胎儿的营养，内分泌代谢机能会进行自发调整，表现为特别能吃、不爱动、脂肪积累、腰围增粗、体重迅速增加。而这一过程，也为胰岛素抵抗以及糖尿病的发生埋下了隐患。

当今社会工作生活压力大，人们结婚的年龄普遍推迟。据统计，大城市初产妇的平均年龄已接近30岁，等到生二胎的时候，很多人都达到了“高龄产妇”的标准——35岁，40多岁的产妇也比比皆是。郭立新教授说，相对于单胎妊娠，二胎和多胎妊娠会增加糖尿病风险，随着怀孕次数的增多，风险也增加，再加上高龄产妇因素，就更容易得糖尿病了。

如何才能安全得子呢？郭立新教授建议，尽量把一胎及二胎生育计划往前提，别等到年纪太大了再怀孕；如果是高龄产妇、二胎产妇，一定要注意饮食和运动，控制好体重，密切监测血糖等指标，把产前检查做到位。（张彤）