糖尿病重在预防，特别是有高危因素的人。根据美国“每日健康”网站的总结，除了超重或肥胖者以及家族中有糖友的，以下几类人群也应警惕。

1. 早更女性。2017年10月发表在德国《糖尿病学》杂志的一篇文章表示，40岁之前就进入更年期的女性更易患2型糖尿病。研究人员认为，这可能是雌激素减少的缘故。因此，绝经年龄应作为糖尿病筛查和预防的一个重要因素。

2. 乳腺癌幸存者。携带brca1和brca2基因的乳腺癌病人，患糖尿病的风险更高。美国《癌症》杂志曾发表文章称，携带有乳腺癌基因的女性一旦发展成乳腺癌，15年内罹患糖尿病的风险会增加2倍。还有研究发现，服用过他莫昔芬的乳腺癌幸存者，糖尿病风险也会增加。

3. 缺维生素D的人。维生素D对人体胰岛素的分泌和血糖浓度具有一定的调节作用，2型糖尿病人体内的维生素D含量往往低于正常水平。

4. 孕期饮食不健康的人。《欧洲临床营养杂志》上刊登的一项研究表明，在怀孕前3个月饮食较差的母亲，孩子血糖和胰岛素水平更易不正常， 2型糖尿病风险也更高。只要孕期适当补充营养，注重健康饮食，就可以避免这种风险。

5. 睡眠呼吸暂停综合征患者。根据美国《公共科学图书馆》杂志刊登的一项研究，睡眠呼吸暂停综合征（表现为睡觉打呼噜）是2型糖尿病的发病原因之一。中国上海交通大学的科学家发现，严重阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者的血糖水平较高。

6. 爱熬夜的人。夜猫子也是2型糖尿病的高危人群。《临床内分泌与代谢》杂志刊文称，总熬夜的人比按时作息的人更易患上2型糖尿病。

7. 常接触有毒有害物质者。美国《糖尿病护理》杂志上的一项研究提醒，接触工业化学品邻苯二甲酸酯（常存在于塑胶产品、驱虫剂、涂料、指甲油当中）可能会增加2型糖尿病患病风险。研究人员发现，血液中某些邻苯二甲酸盐化合物含量较高的老年人以及更易接触到此类化学物质的人，体内胰岛素水平容易紊乱。（唐小玉）