细胞生长因子获解 或找到衰老“密码”

温州医科大学—温州大学生物医药协同创新中心主任李校堃教授23日在接受科技日报记者专访时透露，他领衔的科研团队与美国纽约大学医学中心Moosa Mohammadi教授团队经数年联合攻关，在国际上率先解析了生长因子FGF23等结构，发现了衰老“密码”。相关研究成果已发表在国际学术期刊《自然》上。

生长因子是参与人体修复、调控和再生的蛋白。在国际医学界有一个长达20年的猜测，蛋白α-klotho是可独立发挥衰老调节的因子。但温医大研究团队经攻关发现，调节衰老功能归因于成纤维细胞生长因子23（FGF23）。α-klotho所谓的调节衰老功能，是与FGF23、FGFR1形成复合体并协助后两者来实现的。

李校堃说，生长因子FGF家族中的某些成员，可参与代谢调控，治疗创面溃疡、促进损伤组织再生，促使衰老和瘢痕皮肤得以修复。

研究已证明FGF23还是慢性肾病关键治疗靶点，温医大的研究也为新型肾病诊断试剂、治疗药物研发提供了清晰的结构蓝图。李校堃说，目前他们团队正在加速研发新型肾病诊断试剂、治疗药物。

李校堃带领团队25年来深入探索、研究细胞生长因子与人类疾病的关系，是世界上第一个把生长因子FGF开发为一类新药的。截止到2017年，该团队研发的三个一类新药，在我国已累计用于8000万人次创伤患者，为汶川地震、天津塘沽爆炸等事件提供重要的急救治疗药物。此次发表的论文，也是该团队承担863计划课题和国家重点研发专项的研究成果。