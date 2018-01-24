已经迈入大寒了，人们纷纷换上更厚的衣服抵抗寒意。中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红表示，如果吃对食物，身体就能更暖和。

人体的产热系统就像一个大锅炉，我们吃进去的食物就是燃料，血液中的血红蛋白负责运输“助燃”的氧气，只有燃料、氧气充足时，身体才能不断地得到热量供应。

范志红介绍，有几类人更容易怕冷。因甲状腺激素调控人体的能量代谢，甲状腺功能低下的人，身体的供暖力度会减小，体温相对较低；贫血的人由于体内血红蛋白携带的氧气不足，更畏寒。此外，相当于产热“锅炉”的线粒体主要存在于肌肉细胞，肌肉越多，身体就能越热，而脂肪细胞中的线粒体微乎其微，因此，肌肉发达的运动员穿得较单薄但不会觉得冷，肌肉少脂肪多的人却不抗冻。

天冷时，一些女士常喝红糖姜水或吃巧克力，但红糖和巧克力的主要成分是糖和脂肪，产热效能很低，只有4%~5%。要想真正暖起来，以下几种食物更有效。

牛羊肉。性温热的牛羊肉是暖身的首选。它们富含具有“食物热效应”的优质蛋白，红肉还能提供大量血红素铁，有利于提高血红蛋白含量，缓解贫血和低血压人群的怕冷症状。

海带、紫菜、海鱼等。碘是甲状腺激素的原料，海产品含碘量较高，对因缺碘导致的甲状腺功能低下有一定改善作用，保障患者的基础代谢率。但对于甲状腺功能正常的人，这些食物一般不会发挥太大效用。

乳制品。曾有动物实验表明，身体如果缺钙，会增加脂肪合成，御寒力下降。牛奶、酸奶、奶酪等乳制品可以提供丰富的钙元素，对提高体温有一定帮助。

香辛料。花椒、大茴香、葱、姜、蒜等香辛料有开胃消食、散寒驱瘀的功效，能刺激消化液分泌、加强营养的吸收、促进血液循环。但姜、蒜等有一定的刺激性，胃肠功能不好的人不宜多吃。（张珺珺）