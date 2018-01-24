山西全力整规食品保健食品市场

近日，记者从山西省食品药品监管局获悉，山西省自去年开展食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项整治以来，全省检查食品、保健食品生产经营单位60453家，查处无证、超范围经营单位441家，责令整改3200家，立案415起，向社会公布违法保健食品广告行为23件，在全省采取公告、禁售下架违法保健食品6种。

集中力量精准打击

山西省食药监局保健食品化妆品监管处处长李勇军介绍，目前保健食品的营销模式混乱、宣传行为隐秘、调查取证难度较大。2017年9月，山西省食药监局调集力量，集中以太原六大主城区和其他市级政府所在地为重点区域，以缓解体力疲劳、辅助降血脂、减肥、润肠通便等功能声称保健食品为重点品种，以免费体检、会议宣传、养生讲座等为重点查处行为，组织骨干队伍采取走访调查、明察暗访等方式，对辖区内的食品、保健食品生产经营单位进行调查摸排。多渠道收集虚假宣传信息，摸清非法营销活动规律，从中梳理线索、发现苗头，进一步锁定打击目标。2017年10月，山西省食药监局带队，抽调市县30名带队执法骨干，三级联动、交叉编组，对10个重点区域的72家经营单位进行突击检查，责令整改、警告38家，暂扣保健食品141种，货值近60万元。运城市食药监局查获的 “东方竹语酒”虚假宣传、非法添加案，除处以罚款，还将两名涉案人员列入黑名单。朔州市食药监局与工商、公安部门联合行动，通过卧底取证，对张某某利用讲座虚假宣传，涉嫌无证经营保健食品案进行了查处。

多部门联合共管共治

为推动专项整治任务落实，山西省食安办把食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项整治列为各地党委政府2017年食品安全考核的重点内容，强化落实政府属地责任。2017年9月，山西省食安办联合有关部门对全省11个市专项整治部署和实施情况开展督查，有力推动了部门监管责任和企业主体责任落实。为在更大范围取得整治成效，山西省食药监局、太原市食药监局与工商、新闻广电等部门共同研究治理虚假广告的长效机制，发布了《集中整治食品保健食品欺诈和虚假宣传的公告》《关于规范食品、保健食品经营行为，切实保障消费者合法权益的公告》。通过通信部门向全省2000余万手机用户发送科普宣传短信，深入增强群众安全意识、普及科学常识。积极发挥行业协会优势，指导保健食品协会出台《山西省保健食品行规行约》《保健食品行业权益争议解决办法》，进一步促进全省保健食品从业单位行业自律。同时，开通24小时 “12331”食品、保健食品快速投诉举报热线，及时受理群众来电，鼓励群众积极投诉举报，共处置投诉举报91件。

宣传引导普及常识

山西省食药监局在整治行动中，充分发挥主流媒体舆论引导作用，开辟了专项整治行动系列专栏，制作了3部公益宣传片，开通微信公众号近百个，发布整治动态信息78篇，推送微信637条，制作宣传片13部，实现了报纸有文字、电视有影像、广播有声音、网络有消息，构建了政府重视、媒体关注、公众参与的专项整治宣传大格局。

山西省食药监局为进一步营造食品、保健食品共建共治共享氛围，全省组织同步开展了“治理虚假宣传，维护健康权益”主题宣传日、宣传月活动。2017年重阳节，全省11个市、120个县、713个乡镇站，在同一时间，以同一主题，在社区、广场、公园和商业街等人群聚集区域开展主题宣传活动，以现场咨询、宣传展板、发放资料、假劣品展示、张贴海报等方式，向群众宣传食品、保健食品法律法规和科普知识，共设立宣传会场524个，发放宣传资料4.8万份，接受群众咨询3万余人。

据了解，山西省食药监局还坚持“贴近生活、贴近健康”的原则，组织各地深入创新食品、保健食品科普宣传形式。各地按照省食药监局要求遴选精干人员组成主题教育宣讲团，自带宣传展板、宣传资料、宣传标语，自编自演文艺节目，开展进社区、进乡村、进企业“三进”活动，深受群众欢迎。各地在繁华地段、十字路口、商业区等人流较大的区域，通过1.9万个LED显示屏、近1500块户外大屏、3180余个车载溜字屏、350个广告灯箱等多种宣传载体，广泛发布消费警示，提醒公众科学选购、理性消费，起到良好的宣传效果。